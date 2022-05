Conacyt desconoce cuándo estará lista vacuna Patria

"Solamente que fuera bruja" sabría en qué momento estará al público la vacuna Patria, dijo María Elena Álvarez Bullya, directora del Conacyt.

Al explicar que existe "un retraso en el tiempo y un ajuste" al proyecto inicial para tener una vacuna mexicana contra Covid-19, la también investigadora dijo que una vez que avanzó la inmunización de la población mayor a 18 años en México los científicos tienen dificultades para encontrar a personas con bajos niveles de anticuerpos.

Indicó que mientras en la primera fase de investigación el nivel de éxito para encontrar a personas con bajos niveles de anticuerpos del virus de SARS CoV2 era de 60 a 60 por ciento en la fase dos bajó hasta 10 por ciento.

A pesar de ello calificó que el proceso “va muy bien” porque esa propuesta resultó ser un paraguas de apoyo a otros proyectos de vacuna como el que hay en la UNAM y otro en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además de que ha permitido recuperar “el desmantelamiento” de las instituciones mexicanas en materia de ciencia.

“Patria es la recuperación de la soberanía científica, en un área estratégica”, afirmó.

Anticipó que en breve se anunciará la creación del Laboratorio Nacional de Vacunología en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que ya recibió presupuesto en 2020 y 2021. Con eso se apuntalará a la recuperación de la empresa paraestatal de Birmex.

Ello incluye la habilitación de espacios públicos para ensayos clínicos, puesto que nuestra población ha participado en desarrollos médicos desde hace años y luego esos productos “nos los venden carísimos. Es importante el avance de la ciencia desde las grandes corporaciones, pero necesitábamos recuperar nuestra soberanía.

Respecto a la parte clínica dijo que la fase uno de la vacuna Patria se pasó “con éxito” al demostrar que es segura, con una “aceptabilidad en el cuerpo humano buena” y efectos secundarios locales, generalmente moderados y “poquitos efectos sistémicos”.

El 13 de abril de 2021, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó durante la conferencia matutina, el plan para crear la vacuna contra covid nacional que pretende llamarse Patria. Foto: Cuartoscuro

En la fase dos se enfocó, con el avance de la vacunación, se replanteó el proyecto y se orientó a ser una alternativa de refuerzo porque “más de 90 por ciento de los habitantes de más de 18 años están vacunados y el esfuerzo se orientó a tener un refuerzo propio. Éste va muy bien “.

Ofreció como una primicia que se lanzará la siguiente fase denominada R2-3, que es un brazo paralelo, para dar acceso mayor de personas que tengan un refuerzo para participar en los ensayos de la tercera fase de la investigación.

La funcionaria que en menos de nueve minutos refirió en cinco ocasiones al presidente Andrés Manuel López Obrador descartó en qué momento habrá pasado las fases de investigación y estar al público. “Esa pregunta solamente que fuera yo bruja o adivina, pero como no lo soy no te voy a contestar, ya aprendí mi lección de no estar adivinando”. Argumentó que antes lo hizo y falló en sus predicciones.