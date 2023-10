Crisis migratoria impacta ciudades fronterizas, advierte especialista

El alto flujo de migrantes ya no solo de Centroamérica sino que ahora de Asia y África, impacta en todos los aspectos a las ciudades fronterizas de México con Estados Unidos.

Además, el cierre de puertas o puntos de entrada para atender a miles de personas migrantes trastocan el movimiento del transporte comercial de mercancías y ocasionan daños no solo por las largas horas de espera sino por la afectación sobre todo de productos perecederos.

“Esta lentitud provoca crisis en los transportistas y a muchos sectores tanto en Ciudad Juárez, como en El Paso, Texas; en Tijuana, como en San Diego; en Piedras Negras, como en Eagle Pass”, manifiesta el doctor César Fuentes Flores, de El Colegio de la Frontera Norte, sede Ciudad Juárez.

Adscrito al Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente, el coordinador de la especialidad en Ciudades del Siglo XXI, comentó en entrevista con el Sol de México que:

“Nuestra área de estudio tiene que ver también con las movilidades. Pero hay varios tipos, como movilidades cortas y otras largas como las transfronterizas de migrantes, pero también hay movilidades, los que vivimos en ciudades de la frontera, que se realizan de manera cotidiana y corta de personas y vehículos que nos permiten interactuar con ciudades de diferentes países y que son áreas conurbadas binacionales”.

“Donde establecemos vínculos de relaciones familiares, de trabajo, de negocios, de compras y que es uno de los muchos temas que tratamos dentro de nuestra especialidad de Ciudades del Siglo XXI, que es lo que promocionamos en El ColeF”, enfatizó.

Refirió: “nosotros en El ColeF hacemos un estudio transfronterizo que nadie en el mundo ha hecho sobre movilidad urbana. Queremos saber a dónde va la gente, cuáles son los lugares de mayor atracción, de mayor expulsión, congestionamientos, impactos ambientales, etc, etc.

“Como investigador, en conjunto con la Universidad de Texas en El Paso y el Instituto de Planeación de El Paso, trabajamos en esta encuesta, que tiene que ver con los patrones de movilidad. Y eso nos sirve sobre todo, para generar infraestructura de movilidad”, informó.

En las fronteras lo vivimos actualmente con el tema de la crisis de los migrantes. Se han cerrado muchos de los puntos o puertas de entrada, porque envían a muchos de los empleados de la Aduana Fronteriza de EU a procesar migrantes, expresó.

Y vemos largas filas de vehículos, cuya entrada a Estados Unidos tarda de dos y hasta tres o más horas. Este estudio contempla muchos temas, incluso el tiempo de cruce. Y la encuesta sirve para proyectar necesidades de infraestructura transfronteriza, de movilidad principalmente.

Además, tiene que ver con el tema ambiental. Los tiempos de espera de vehículos y de los camiones de carga impactan el medio ambiente de ambas ciudades de uno y otro lado de la frontera, puntualizó.

Esta lentitud provoca crisis, sobre todo en los transportistas y se refleja también en otros sectores de la economía, en productos perecederos, sobre todo agrícolas.

Escuchaba a un empresario del transporte que dijo:”…mis trabajadores antes hacían en un día 4 a 5 viajes y ahora un solo viaje para cruzar la frontera. Y aparte, hay que pagar tiempos extra porque tardan mucho tiempo en la línea. Se les termina su turno, pero no se pueden regresar porque están en una fila…”.

Esto impacta a muchos sectores en Ciudad Juárez y es una de las ciudades más afectadas junto a El Paso, en Texas. También en Tijuana, porque por allá están llegando muchos migrantes hacia estos lugares. Igualmente en Eagle Pass, Texas.

Y otra cosa es que llegan miles de migrantes por ferrocarril y aquí en Ciudad Juárez, hay una red que viene desde el Centro del país por este medio de transporte y hay miles de personas en todas las rutas a lo largo del territorio nacional.

¿Qué hacer ante estas situaciones?

Es un problema bastante complejo que demanda mecanismos de cooperación internacional entre países. Un solo país puede hacer poco realmente en términos de tomar en cuenta sobre todo la raíz del problema.

Que tiene que ver con aspectos económicos, de violencia, de factores políticos que están detrás de toda esta constante movilidad de migrantes. Las desigualdades en términos de la distribución de los ingresos de los países, también.

Está el crimen organizado que promueve la movilidad, etc. Y está el tipo de migración muy diferente al pasado, que está vinculada con el refugio.

Anteriormente eran los migrantes que venían a trabajar sobre todo hombres. Ahora ya no es así. Vienen familias enteras, empujadas por razones ya no solo de tipo económico, son cuestiones de sobrevivencia, de impacto del cambio climático.

Esto lo vive México. Cómo país de paso, sufre parte de esta situación difícil por todo lo que significa que crucen estos flujos por el territorio.

Y luego EU tampoco los quiere recibir, pese a todos los acuerdos firmados. En semanas recientes se acordó que se va a regresar a todas estas personas.

¿Tiene cifras de la concentración de las personas migrantes en la franja fronteriza?

No tengo el dato. No soy especialista en Migración, pero como residente de Ciudad Juárez, me informo. Sabemos que la Aduana de EU ha reportado cifras récord de migrantes en la frontera en el último mes.

Eso sin contar los que están en camino en todo el territorio nacional y los miles que están en la frontera sur.

Y otra cosa que ocurre es que muchas de esas personas una vez que cruzan la línea fronteriza, son regresadas a México otra vez. Los procesan y los regresan a territorio nacional. Entonces, si esas personas no tienen capacidad económica para regresarse se quedan y es un problema para las autoridades de las ciudades fronterizas.

Los gobiernos municipales no tienen capacidades económicas para enfrentar (la llegada de migrantes) y dar alimentación, apoyos de ropa, de acomodo a estas miles de personas. Es una situación mucho muy compleja, recalcó, el doctor Fuentes Flores.

Refirió: “Ahora llega muchísima gente de Venezuela, Ecuador y hasta de Colombia. Ya no son solamente del Triángulo Norte sino que se unen otros flujos que vienen desde Sudamérica. Esto ha hecho que se vuelva más compleja la movilidad”.

Y en la frontera sur hay mucha gente de la India, de muchos países de África que no sabemos cómo llegan a esas regiones de Sudamérica y empiezan a moverse hacia el norte. Es un fenómeno global.

Además, llegan muchos cubanos y haitianos. Es un fenómeno que se complejiza cada vez más en lugar de solucionarse, dijo el doctor Fuentes Flores.