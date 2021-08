Decomisos de opio se los “traga” la tierra

Los aseguramientos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador están por los suelos en comparación con los de sus antecesores. Hasta mayo pasado, esta administración sólo ha registrado un decomiso significativo de esta droga.

Durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el Ejército incautó cinco mil 200 kilogramos de goma de opio; luego con Enrique Peña Nieto se dio un leve descenso a cuatro mil 300 kilos, pero de enero de 2019 a mayo de 2021 se desplomó a apenas 361 kilos, de acuerdo con datos de la Sedena obtenidos vía transparencia.

El pasado 25 de junio la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló en un informe que México es uno de los tres mayores productores de opio en el mundo, y junto con Afganistán y Myanmar controlan 96 por ciento de la producción global.

Sin embargo, este lugar en el podium de productores contrasta con las requisas del gobierno de la Cuatroté, ya que año tras año han ido en picada. En 2019 se aseguraron 310 kilogramos; para 2020 se hundió a 51 kilos, y durante los primeros cinco meses de este año los resultados fueron nulos.

De las 20 incautaciones realizadas en todo el territorio nacional durante el actual sexenio, sólo un municipio concentró 80 por ciento: Acaponeta, Nayarit, con 288.5 kilogramos. En esa ocasión la droga se encontró dentro de un vehículo abandonado sobre una brecha.

En esta entidad el total de aseguramientos sumó 317 kilos; le sigue Guerrero con 12.3 kilos; Sonora con 16.3 kilos y Baja California con cuatro kilogramos.

La caída del opioide es similar a lo ocurrido con otros estupefacientes como publicó este diario la semana pasada, que en algunos de los 50 municipios más violentos del país se desplomaron o fueron nulos durante los dos primeros años de gobierno de la Cuatroté.

UNA VIDA DEDICADA AL CAMPO

A paso lento todas las mañanas el pequeño niño de siete años, acompañado de su hermano de 10, recorrían el camino boscoso, hasta llegar a las orillas del sembradío de amapola para entregar el almuerzo a los peones. Ese era uno de los trabajos que les encomendaban a ellos y a su madre, que desde las 4 de la madrugada despertaba, y en medio de la oscuridad molía el nixtamal para las tortillas y preparaba los alimentos.

En ese 1975 unos tipos de origen sinaloense eran los encargados del cultivo de la adormidera en el poblado de San Nicolás, en Coyuca de Catalán, Guerrero. Abelino B. y su hermano cada que llegaban a los plantíos quedaban maravillados con el hipnotizador tono rojo de las flores, en los que más tarde con sus diminutos cuerpos ayudaban a rayar la amapola para extraer la goma de opio.

Al cumplir 13 años, Abelino tuvo la inquietud de trabajar en su pedacito de tierra para la siembra de amapola.

El resultado de la cosecha de goma de opio era pequeño y las pocas ganancias las ocupó para comprarse un caballo, ropa, calzado y darle dinero a su mamá. La mayor cantidad recolección de goma la obtuvo a sus 18 años; fue de tres kilogramos.

“En ese tiempo no usábamos ningún tipo de fertilizante, ningún fumigante o plaguicida. Lo único que hacíamos era escardar, entresacar la plantita para que no estuviera tan tupida”, recuerda el hombre que ahora ronda los 54 años de edad y está retirado de la actividad. Aunque también padeció temporadas donde no hubo cosechas, porque elementos del Ejército les caían de sorpresa en la comunidad y llevaban a cabo la destrucción de sus plantíos.