Denuncian al director del ISSSTE por adjudicación de contrato a empresa fantasma

La senadora Alejandra Reynoso Sánchez, del PAN, presentó una denuncia en contra del titular del Issste, Pedro Zenteno Santaella, por corrupción y ejercicio indebido del servicio público en la adjudicación directa de un contrato por 144 millones de pesos a la empresa Imedic S.A. de C.V.

En la denuncia ingresada hoy a la Fiscalía General de la República (FGR), la senadora refiere la presunta responsabilidad de Zenteno Santaella en la adjudicación directa a Imedic –que El Sol de México reportó utiliza domicilios fantasma para operar-, cuyo incumplimento del contrato dejó en vilo los servicios de rayos x, tomografías, mastografías y demás servicios de imagenología en 90 unidades médicas.

La denuncia también fue presentada por falsedad de declaraciones, explicó la senadora, pues durante sus comparecencias ante el Senado de la República y Cámara de Diputados, respectivamente, Zenteno Santaella aseguró que con la adjudicación del contrato a Imedic se generaron ahorros y se brindó mayor cobertura con mejor tecnología, algo que la legisladora aseguró que no ocurrió.

Reynoso Sánchez exigió la renuncia del titular del Issste por la afectación que ha provocado la falta de servicios a los derechohabientes y por el que ha muerto nueve pacientes en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

“Pedro Zenteno no ha dimensionado que esto ha costado vidas; hay a quienes no se le ha podido diagnosticar su enfermedad o realizar tratamientos. La ineficiencia cobra vidas, esto no puede quedar sólo en una declaración, por lo que pedimos su renuncia y que la Fiscalía actúe, investigue y tome acciones”, acusó.

Así también pidió que se investigue a Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) por recibir un contrato de mil 660 millones de pesos, vía adjudicación directa, sin contar con la calificación técnica y sin entregar los medicamentos estipulados en el contrato, acción que Reynoso Sánchez también adjudica al titular del Issste.