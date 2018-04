Desde mariguana hasta heroína: real la venta de drogas en Facebook

Tijuana.- Un innumerable número de páginas de Facebook son utilizadas para vender drogas blandas, como la mariguana, hasta aquellas llamadas duras o sintéticas, como el cristal, heroína, cocaína y ácidos alucinógenos; esto, sin restricciones pese a que la red social no permite que se realicen transacciones de este tipo.



La gran mayoría están disfrazados con reglas que implican que está prohibida la venta en el grupo al grado de que si alguien llega a ofrecerlas, se le expulsará; sin embargo, una vez adentro, nada es igual como se plantea.

"Me llegó la invitación de un grupo que era de autocultivo de mariguana, en el cual se compartían técnicas, consejos y experiencias al plantarla, pero no había nada de eso, solo era para vender y comprar; otros la utilizan para mostrarse fumando y cosas así", platicó Esteban, estudiante y empleado.

Para ingresar a dichos grupos no se requiere de algún requisito en específico, solo es cuestión de buscarlos y, una vez encontrados, solicitar ingresar, lo cual, según nos comenta Esteban, es fácil.

Te aceptan rápido, no te ofrecen mariguana u otras drogas en cuanto entran, eso no, pero si alguien publica que ocupa algo y quiere comprar, hay mucha gente que contesta y se ponen de acuerdo, de lo que necesiten; nomás con preguntar encuentras.

Hay espacios virtuales que llegan a tener hasta quinientos mil seguidores de todas partes de México, lo cual se aprovecha para realizar compra y venta de drogas; todo, bajo las redes sociales.

Me salí del grupo porque no era lo que buscaba. Yo soy de plantar lo que fumo, no de comprar. Ahí y en otros grupos es normal encontrar quien te venda. Las redes sociales sirven para muchas cosas y esto no es la excepción.