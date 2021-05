Desvelan busto del periodista Javier Valdez, asesinado hace 4 años

Culiacán, Sin.- Este 15 de mayo se cumplen cuatro años del asesinato del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas, y en su honor familiares y amigos develaron un busto en la catedral de Culiacán, creado por el artista michoacano Juan Maíz.

Griselda Triana, esposa de Javier Valdez, compartió que estos cuatro años han sido dolorosos, pues le arrebataron la vida al periodista y escritor que le daba vida a las víctimas de la violencia, al que padecía el dolor de las madres con hijos desaparecidos y al que le dolía que la juventud aspirara en convertirse en narcotraficantes.

Foto: Josefina Rubio | El Sol de Sinaloa

“Este aniversario es especial, no solo porque ahora tenemos este espacio para venir a llorar, a rezar a traerle una flor a Javier, sino porque también coincide con la realización del juicio oral contra uno de sus asesinos”, expuso.

Recalcó que este año es especial porque coincide con el inicio del juicio oral contra Juan Francisco Picos Barrueto, señalado como autor material del asesinato del periodista y escritor.

“Pero lo que deben saber los asesinos de Javier, incluido el que dio la orden, es que ni mis hijos ni yo vamos a desistir, nosotros tampoco pondremos límites a nuestra búsqueda de justicia”, dijo.

Extendió que tanto sus hijos como ella no descansarán hasta que el autor intelectual del crimen sea juzgado por asesinar a un periodista.

“Aunque será una batalla larga traer a México al autor intelectual y me refiero a Dámaso Lopez Serrano, alias el Mini Lic, para que responda ante la justicia. Nada ni nadie nos va a doblegar, Javier no merece el silencio y Javier con el apoyo de las organizaciones, vamos a exigir para que su crimen sea juzgado por perspectiva de libertad de expresión; no existe duda de que lo asesinaron por ser periodista”, subrayó.