Director del ISSSTE garantizan pago de pensiones y que no se privatiza

Florentino Castro López, director general del ISSSTE, dejo claro que el Instituto no se privatiza ni se privatizará y sostuvo que el pago de las pensiones a los trabajadores jubilados están garantizadas.







En un mensaje a medios de comunicación donde se dieron a conocer los avances de la campaña “Hasta los superhéroes se enferman” que promueve el ISSSTE; Castro López hizo mención a que hasta el día de hoy, la institución cuenta con finanzas sanas y que cuenta con una reserva financiera de 85 mil millones de pesos.





“Las finanzas del Instituto están sanas. El Instituto tiene una reserva financiera de alrededor de 85 mil millones de pesos. Las pensiones están garantizadas, no corren ningún riesgo las pensiones”, expresó.





Acompañado por el secretario de Salud, José Narro y el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez; el director del Instituto mencionó que tampoco se venderán los medicamentos a los derechohabientes.





“El Instituto no se privatiza, para contestar el paquete completo, porque de pronto no se dice, pero no se privatiza.









No se privatizan las pensiones, no se venderán los medicamentos para las enfermedades crónico degenerativas. No pasará nada de eso, el ISSSTE no se privatiza, tiene salud financiera. Las pensiones están garantizadas y los medicamentos serán garantizados a sus derechohabientes”, sentenció.





PROMUEVEN CAMPAÑA PARA QUE LOS HOMBRES SE REVISEN





En este mensaje, se informó que en el ISSSTE existen 2.1 millones de hombres mayores de 40 años que padecen cáncer de próstata y 1.1 millones de hombres de entre 15 y 35 años han sido afectados por cáncer testicular.





Al ofrecer el resultados sobre la campaña “Hasta los superhéroes se enferman” el director del ISSSTE manifestó que en la jornada efectuada en el mes de febrero, se realizaron 40 mil pruebas rápidas de antígeno prostático.





Además, se dio cuenta que se detectaron 40 mil 396 casos sospechosos, de los cuales 10 mil fueron confirmados en cancer de prostata, crecimiento de prostata, diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad.





Mientras, el secretario de Salud, José Narro Robles, externó que se continuarán impulsando campañas de prevención para la salud de los hombres, sobre todo en lo relativo a los problemas de cancer de prostata y testicular.





Dijo que hasta el 2016, según el INEGI, han fallecido 382 mil varones pro algún tipo de enfermedad que pudo ser prevenida.





Narro Robles acotó que se buscará replicar la campaña “Febrero, mes de la salud del hombre” para todas las instituciones de salud del país y que esto se promoverá en el Consejo Nacional de Salud.





Por último, Eduardo Sanchez, Vocero de la Presidencia, puntualizó que tan sólo del 2016 al 2017 se incrementó de mil 754 a 24 mil 130 el número de hombres que se hicieron pruebas para detectar riesgos de enfermedades de prostata.