Niño se suicidó tras sufrir ataques en su escuela: ¿cómo reportar casos de bullying?

Un ataque en ocasiones silencioso continúa cobrando vidas alrededor del mundo, el bullying. De acuerdo a cifras de la ONG Bullying Sin Fronteras en México cerca de 28 millones de niños, niñas y adolescentes sufren de este mal, mientras que 77% de los estudiantes menores de edad de EU han sido reprochados por parte de sus compañeros.

Uno de los casos más recientes de este tipo de acoso se presentó en Utah, Estados Unidos, donde el pequeño Drayke Hadman, de 12 años, atentó contra su vida luego de sufrir durante un año ataques por parte de sus compañeros de escuela.

Andy y Samie Hardman, padres del pequeño, describieron la tragedia por medio de redes sociales, donde externaron que su corazón estaba roto por la pérdida de su hijo.

Caso Drayke Hadman

El pequeño de 12 años ya habría alertado a sus padres sobre los señalamientos y ataques que recibía por parte de sus compañeros, e incluso un día después de su jornada escolar de esta semana, el niño llegó a casa con un ojo morado.

El menor se refugió en la confianza que le tenía a su hermana para compartirle lo que había ocurrido, confesó que la lesión se produjo durante un altercado físico con un compañero de su escuela.

Su opresión lo orilló a retirarse de su práctica de baloncesto del pasado miércoles, lapso de tiempo que ocupó para atentar contra su vida. Para la mañana de este jueves el pequeño fue hallado por sus hermanas y llevado al hospital en estado crítico.

El pequeño fue hallado en estado crítico y trasladado de inmediato al hospital. | Foto: Pixabay

Este jueves por la mañana el pequeño Drayke fue declarado muerto por los médicos del hospital.

Al confirmar su padecimiento la familia Hardman hizo un llamado al resto de padres de familia de la escuela, ello con la intención de generar conciencia por los ataques cotidianos que sufren los pequeños.

¿Cómo es que un niño de 12 años que fue amado ferozmente por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita salir de ella?, declararon los padres del menor.

En otro mensaje sus progenitores afirmaron que pasarán cada minuto del resto de su vida enseñando el valor de la bondad al resto del mundo.

"Mi corazón está destrozado, no sé cómo arreglarlo, o si alguna vez lo haré, pero pasaré cada minuto enseñando bondad en la memoria de mi persona favorita. Su propósito en el mundo era enseñar bondad, mostrar amor y lo hizo absolutamente", declaró su madre.

La tragedia los orilló a viralizar el HT #DoitForDrayke (#HazloPorDrake). el cual recibió incluso el apoyo y difusión de Donovan Mitchel, jugador de los Jazz de Utah, equipo al que era aficionado el pequeño.

What an honor for our boy congrats @rudygobert27 and @spidadmitchell you are amazingly humble and so supportive to our community. Meeting Izzy’s beautiful family gave us strength knowing we can lean on each other. #DoItForDrayke #StandForIzzy pic.twitter.com/H0q6cNjCjz — Andy Hardman (@AndyHardman12) February 15, 2022

La policía local, tras viralizarse el caso, aseguró estar en contacto constante con las denuncias de intimidación de las escuelas del condado, pues buscan mitigar los atentados derivados del bullying.

¿Cómo puedo reportar casos de bullying en México?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Pediatría, en México 32% de los niños menores de 15 años han sufrido bullying en la escuela en algún momento, sin embargo se prevé que esta cantidad podría aumentar conforme avancen los años.

Para denunciar alguno de estos casos de acoso escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió dos líneas de comunicación - una telefónica y otra más vía internet - para casos de bullying:

Mientras que, el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica durante las 24 horas en el número: 01-55-5259-8121.

Con información de SEP, Instituto Nacional de Pediatría y Bullying Sin Fronteras