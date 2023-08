El calupoh, la tercera raza de perro mexicana con orígenes prehispánicos

El calupoh tiene su origen en el México prehispánico, cuando las culturas Azteca, Mixteca, Tolteca, entre otras, por una cuestión de culto crearon una raza de perro cruzada con lobos, con la intención de tener un perro-lobo manejable y llevarlo a los sacrificios como ofrenda, narró Ricardo Forastieri, médico veterinario y director del Criadero Caliente.

“Era muy importante para ellos tener la capacidad de tener a la mano la majestuosidad y el misticismo, toda la cuestión es que observaban desde otro punto de vista muy diferente la cosmogonía que ellos veían de nuestro medio ambiente”, agregó.

Esta raza desapareció siglos atrás, pero desde hace 32 años iniciaron los trabajos del rescate racial del calupoh, el perro lobo mexicano.

“El ingeniero (Jorge) Hank teniendo ese dato en mente, fue quien decidió criar la raza, y me encomendó que hiciera el trabajo (...) los que están involucrados en el tema lo hacen de mucho corazón. De hecho, mucha gente que está en el tema del calupoh lo está haciendo orgullosa de ser mexicano y para tener un antecedente histórico en donde puedan participar”, explicó el director del Criadero Caliente.

El proceso de crianza de este perro es muy específico, detalló Forastieri, pues en un principio fue necesaria la cruza entre lobos y perros, específicamente del lobo gris mexicano.

Ricardo Forastieri, médico veterinario y director del Criadero Caliente. l Foto: Cortesía

El lobo gris mexicano, según Forastieri, existía desde hace 500 años entre el centro de México y Canadá, y es considerado el bastión de todas las variedades de lobos en el mundo.

“El lobo gris es el padre, el origen del lobo es del centro de México hasta California, podríamos decir que todos los lobos del mundo vienen de México, y todos los perros del mundo vienen de México, es una investigación que haremos más adelante”, explicó.

De acuerdo con los requerimientos de la Federación Cinológica Internacional (FCI) con sede en Bélgica y asociada con más de 90 países, dijo Forastieri, es necesario llevar un conteo de ADN, hacer estudios clínicos, genéticos, así como ocho generaciones de siete familias diferentes de este ejemplar.

“Canis lupus, en lenguaje científico es el nombre del perro. El perro se llama canis lupus familiaris, es el perro lobo doméstico; canis lupus lupus es el nombre científico del lobo lobo, y del lobo hay más de 17 diferentes variedades. El calupoh es el perro lobo de México y al final lleva una H por el señor Hank”, aclaró.

El calupoh es un perro de gran tamaño que puede medir hasta 75 centímetros de altura. l Foto: Cortesía

El doctor Forastieri mencionó que en 2016 la Federación Canófila Mexicana autorizó la raza calupoh y fueron presentados mil 551 ejemplares con el registro de los padres, abuelos y tatarabuelos de los calupoh, esto para contar con los parámetros internacionales.

Actualmente, de acuerdo con estimaciones del director del Criadero Caliente, pueden encontrarse 3 mil ejemplares del calupoh en 16 diferentes países, entre ellos España, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile y Uruguay.

El precio de estos ejemplares puede llegar hasta los 13 mil pesos, de acuerdo con páginas de internet dedicadas a la venta de perros, aunque el costo puede variar dependiendo de cada criadero, dijo Forastieri.

“El precio lo fija cada criador. Debe tener pedigree, en caso de que no, no es caluphoh, los únicos calupoh que hay están registrados, el que no registra sus perros no puede pertenecer a este grupo de perros”, detalló.

La creación o rescate de razas genera polémica

El doctor Forastieri destacó que algunos grupos animalistas están en contra de la crianza de canes, en su opinión no la comprenden y la consideran maltrato animal. Una de las consecuencias es que en Nuevo León está prohibida la venta de perros.

Además, advirtió que esto puede provocar que razas de perros que tienen siglos de existencia, se extingan.

“Desde la perspectiva de los mexicanos se tienen que extinguir porque para ellos criar es un pecado (...) Esta gente que está tratando de ver el lado mezquino de la crianza no entiende, es un proceso en el que uno le mete corazón. Lo haces porque te gustan los animales, te gusta ver a los cachorros crecer, este es un proyecto genético, un proyecto que envuelve muchas cosas para poder producir o criar perros”, expresó.

Por otra parte, el médico veterinario Antero Carmona Omaña, director general de la Consultoría Ambiental para el Manejo Conservación y Aprovechamiento Sostenible (Campas), señaló que es acertado rescatar una raza que se había perdido a través de los años, pero es un tema complejo desde un punto de vista moral.

El calupoh es un perro grande, noble, pero de temperamento. l Foto: Cortesía

“Desgraciadamente tenemos razas desde hace muchos años con éxito en la parte racial, por ejemplo el Doberman, Rottweiler, Pastor Alemán y Husky, pero ahora son razas que en lugar de conservar su pureza racial, son muy pocos los que tienen un perro de raza pura, o que tenga un buen pedigree, o que lleve todo su historial de manejo genético como debe ser”, explicó.

Como consecuencia, detalló el experto, es que habrá una gran cantidad de perros sin una buena calidad genética, sin pedigree y sin un certificado de pureza racial, y el resultado será encontrar a estos perros en situación de calle.

Carmona Omaña indicó que ha sucedido con otras razas, por lo que habrá quien busque lucrar con la raza del Calupoh y para obtener un mayor beneficio lo cruzará con otra raza de características similares para venderlo a un menor costo y obtener mayores ganancias.

“Llegará la familia que quiera un calupoh y no lo va a poder mantener. Es un perro grande, noble, pero de temperamento, necesita tener un espacio para correr, y al no tener esas consideraciones o facilidades para el animal, vamos a tener animales en situación de calle, esa es la historia de las razas en México”, dijo.

Carmona Omaña recordó que las razas de canes fueron creadas en un principio para un fin zootécnico, como para la cacería, perros de compañía o perros de protección, cada uno con un comportamiento específico para el que fue criado; sin embargo, la cruza sin un cuidado genético puede provocar perros con problemas psicológicos e inadecuados para la convivencia con familias.

“Recordando a los Pitbull, Doberman y Rottweiler. Los perros han sufrido hibridaciones o congénitos que ha llevado a tener perros problema, que no son psicológicamente adaptables a una vida familiar, ya sea con niños o en grupos sociales”, explicó.

En el caso particular del calupoh, reiteró que no hay un fin específico más allá del rescate de una raza.

“Lo único que va a pasar es que vamos a encontrar perros de mala y mediana calidad genética”, dijo.

Hasta el momento no existen protocolos, lineamientos o normas que indiquen cómo deben ser los criaderos de animales, destacó Carmona Omaña, por lo que es necesario que esto sea establecido en la Ley del Bienestar Animal, la cual está trabajando la Cámara de Diputados a nivel federal.

Si se trata de rescatar una raza que forma parte de nuestros orígenes, identidad y cultura, es válido, pero si se va a utilizar para otros fines se está lucrando con nuestra historia, en ese caso para mí no es válido

Carmona Omaña

“Con esas medidas podemos determinar si hay maltrato o no. Lo que me dice la experiencia es que realmente pocos podrían cumplir con esa función, no digo que sea así con este criadero (Caliente), no lo conozco, pero por experiencia es complicado que cumplan con todos los requerimientos para poder desarrollar pautas de comportamiento normal, bienestar animal, nutrición, atención médica, y demás, por eso necesita ser regulado”, explicó.

El doctor Forastieri detalló que durante el proceso de rescate de raza del calupoh, algunas camadas de cachorros no tuvieron las características necesarias para ser considerados perro lobo mexicano, por lo que fueron regalados. El director del criadero no respondió la cifra de perros que fueron regalados en ese periodo.

Sobre esto último, el director de Campas señaló que esos perros no debieron salir del área de reproducción.

“Estos ejemplares no pueden ser donados, ni regalados, ni entregados, deben permanecer en el centro de crianza, porque es su responsabilidad, están trabajando científicamente por un bien, y no deben salir de ahí, a alguien le puede salir el sentimentalismo y cruzarlo, deben quedarse en el centro”, opinó.

Características del Calupoh

De acuerdo con Carmona Omaña, el calupoh es un perro de gran tamaño que puede medir hasta 75 centímetros de altura, incluso más en los machos, por lo que requiere de mucho espacio para correr y ejercitarse.

“Es un perro fuerte, tiene buenas características, conviven bien con la familia, pero son de temperamento fuerte porque son guardianes, pero si no tenemos perros equilibrados psicológicamente podemos tener perros problema”, dijo.

El director del Criadero Caliente comparó el comportamiento del calupoh con la raza Pug, pues tienen un carácter simpático que puede convivir con otros animales, aunque algunos aún poseen un instinto de lobo.

Algunos calupoh realizan trabajos de rescate, ayudan en terapias y apoyan en asistencias. l Foto: Cortesía

“Ven un borrego y lo quieren abordar, pero también los Akitas y algunos pastores. Los perros todavía tienen sus instintos muy altos y actúan así, porque el perro tiene un proceso evolutivo muy corto, se cree que sus orígenes tienen 32 mil años”, detalló.

Actualmente algunos calupoh realizan trabajos de rescate, ayudan en terapias y apoyan en asistencias, debido a que tienen características estables con las que fácilmente pueden convivir niños y familias, agregó Forastieri.

Para finalizar, el director del Criadero Caliente precisó que es importante distinguir al calupoh como una raza de perro, y ya no es importante si en el principio del rescate de la raza hubo cruce con lobos.

“Es una raza que ya está autorizada y se tiene que contemplar como una raza, no como un híbrido, ya trabajamos 32 años para que no sea un híbrido”, concluyó.