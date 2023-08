Del Sol a Plutón: la mitología en el Sistema Solar

EL SOL

El dios del Sol es Helios para los griegos, pero los romanos lo personificaron como Sol. Su nombre viene de la raíz protoindoeuropea sauel que significa luz.

El elemento químico Helio (He) fue descubierto en el espectro del Sol en 1868.

Su día es el domingo, pero su nombre no se conserva en español; sí lo hace en inglés Sunday. (sun = Sol y day = día). En español, domingo pertenece a la era cristiana, viene del latín Dies Domini, el Día del Señor.

Puedes leer también: ¿Cómo llueve en otros planetas? En vez de agua, Urano y Neptuno podrían crear diamantes

Los cinco planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, más el Sol y la Luna, le dan nombre a un día de la semana.

El Sistema Solar, con 8 planetas y 2 planetas enanos. | Gráfico: Beinahegut

MERCURIO

En latín Mercurius es un dios equivalente al dios griego Hermes.

Mercurio es el dios del comercio, los mensajes, los viajes, el engaño y los ladrones. De hecho es el Mensajero de los Dioses.

El planeta recibió el nombre de Mercurio por su rápido movimiento alrededor del Sol, pues solo tarda 88 días en darle una vuelta.

Mercurio porta el caduceo, una vara alada con dos serpientes. El caduceo es confundido de forma frecuente con la vara de Esculapio (Ofiuco), la cual lleva una sola serpiente y no tiene alas, es el símbolo de la medicina. Esculapio era médico con el poder de revivir a los muertos.

La vara de Esculapio y el caduceo de Mercurio. | Gráfico: Especial

El caduceo de Mercurio, con alas y dos serpientes, no debe estar en hospitales, clínicas o ambulancias, pues representa el comercio, ¿error o casualidad?

Al parecer la palabra Mercurius, proviene del latín merx, mercancía, de donde se deriva: mercado, mercader o market en inglés. Su día es el miércoles.

Del griego Hermes proviene la palabra hermenéutica.

El Consejo de los Dioses. | Gráfico: Rafael. 1517-18. Villa Farnesina

VENUS

Planeta de hermoso fulgor, sus nubes reflejan el 70% de la luz del Sol, convirtiéndolo en el tercer objeto más brillante en el cielo, después del Sol y la Luna.

Venus es la diosa latina del amor y la belleza, equivalente a la diosa griega Afrodita, quien nació de la espuma.

Su día es el viernes.

El Nacimiento de Venus. | Gráfico: Boticelli, 1485. Galería Uffizi

LA TIERRA

Gea o Gaia en griego, era la diosa primordial que surgió después del caos. Su equivalente latino es Terra, la Madre Tierra.

Junto a Urano, Gaia dio a luz a varios dioses, entre ellos a Cronos (Saturno).

De Gea provienen las palabras geología, geografía y otras.

LA LUNA

Selene para los griegos o Luna para los romanos. Su mito decayó y después se identificó con Artemisa, confundiendo ambos mitos.

Su día es el lunes, siendo en inglés monday, ya que moon es Luna.

MARTE

Es el planeta rojo, de media Tierra de tamaño. Su equivalente griego es Ares, el dios de la guerra y guardián de la agricultura.

Se celebraba a Marte en marzo (mes nombrado en su honor) y en octubre, ya que en marzo iniciaban las campañas militares, pues el invierno había terminado, al mismo tiempo iniciaban las actividades agrícolas. En octubre ambas actividades finalizaban, quedando a la espera del invierno.

Martes es el día en su honor. En la antigüedad, marzo era el primer mes del año.

Marte. | Foto: Museo Capitoliti, Roma

CERES

El único planeta enano ubicado a menor distancia que Plutón, Ceres se encuentra en el Cinturón de Asteroides.

Ceres es la diosa latina de la agricultura. De Ceres se deriva la palabra cereal. Su nombre proviene de la raíz protoindoeuropea ker, que significa crecer o crear.

Ceres fue descubierto en 1801 y de inmediato se descubrieron otros objetos en su órbita, lo que derivó en el descubrimiento de los asteroides y por ende del Cinturón de Asteroides.

Fuente de Ceres. | Foto: Ángel Serrano. S. de León. Jardín del Parterre de Aranjuez. Madrid, España

JÚPITER

El padre de los dioses en la mitología latina, su equivalente griego es Zeus.

Júpiter es el planeta más grande en el Sistema Solar. Se caracteriza por un enorme anticiclón llamado La Gran Mancha Roja.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Júpiter derrocó a su padre Saturno para gobernar sobre todos los dioses. Saturno devoraba a sus hijos pues conocía que uno de ellos le derrocaría, como él lo había hecho con su padre Ouranus.

Ops, esposa de Saturno, escondió a su hijo Júpiter y le entregó una piedra envuelta para comer. Años después, Júpiter ya crecido y fuerte derrocó a su padre. Del interior de Saturno rescató a sus hermanas Vesta, Juno y Ceres y a sus hermanos Neptuno y Plutón.

Júpiter. | Foto: Museo Hermitage, San Petersburgo, Rusia

Júpiter le entregó los mares a Neptuno y el inframundo a Plutón. Además, se casó con Juno.

El día en su honor es el jueves.

SATURNO

El hermoso planeta de los anillos es también el que tiene más lunas: 147 en total.

Su equivalente griego es Cronos. Por su lento movimiento en el cielo, Cronos es el dios del tiempo. De su nombre provienen palabras como cronología, crónica o cronograma.

Ciencia Misión Euclides: en busca de la respuesta al misterio del universo oscuro

El día en su honor es el sábado, aunque en español no conserva su nombre original, pero sí en inglés, Saturday. En español, sábado viene del shabat.

URANO

Único planeta con nombre griego, ya que en la mitología latina es Caelus (se pronuncia chelus), el Cielo. Ouranos es padre de Cronos y abuelo de Zeus. Es el esposo e hijo de Gaia, la Tierra. El culto a Ouranus fue abandonado y no llegó a la época clásica, siglo VIII a. C. al V d. C.

NEPTUNO

Para los griegos era Poseidón, el dios de los mares. Neptuno es hermano de Júpiter y Plutón, o en la mitología griega, Zeus y Hades.

El planeta fue descubierto en 1846 mediante cálculos matemáticos gracias a cambios gravitacionales observados en Urano.

El Triunfo de Neptuno. | Foto: Museo Arqueológico Sousse. Túnez

PLUTÓN

El mayor de los planetas enanos. Plutón es el dios del inframundo, en donde van a morar los muertos.

Plutón fue descubierto en 1930 por Clyde Tombaugh, desde el observatorio de Percival Lowell. El nombre le fue dado por una niña de 12 años, Venetia Phair conocedora de la mitología grecolatina. A Tombaugh le gustó el nombre pues inicia con P y L, las iniciales de Percival Lovell.

german@astropuebla.org