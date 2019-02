¿El Mijis ahora es maestro de Harvard y Oxford? Te contamos la historia

El diputado del PT, Pedro Carrizales El Mijis, se volvió tendencia luego de difundirse su caso sobre la visa para viajar a EU, pues la embajada se la negó, sin embargo, después se dio a conocer que el diputado pudo conseguir un permiso para ingresar sólo por cuatro días, pero, ¿para qué ir a EU?

Resulta que El Mijis fue invitado a dar una ponencia magistral en Harvard y para ello debía tener su visa, pero en un video en Facebook indicó que se la habían negado.

Dijo que la negativa fue por los delitos que le fabricaron cuando era Chavo Banda y activista, situación que lo sigue persiguiendo hasta la fecha. Se disculpó con quienes serían sus anfitriones y agradeció el apoyo de Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier.

Antecedentes penales

Sin embargo, después se informó que había conseguido un permiso por cuatro de cuatro días para viajar a Estados Unidos y ofrecer su ponencia en Harvard.

Recordó que en Marzo de 2011 obtuvo su libertad tras haber sido acusado de daño a las cosas, “fueron tres veces y en todas resulté inocente, con sentencia absolutoria, lo de los balazos (sic) tampoco fue verdad y cuando ya tuve las cartas de no antecedentes penales, me dieron el permiso por cuatro días”.

Oxford también lo invita

Aclaró que no movió palancas, y que le dieron un permiso temporal de emergencia. "Saliendo de la sesión me tengo que ir EU . Me da tristeza no haber estado el 1 de Febrero porque los estudiantes de Harvard habían pagado los aviones y hoteles, yo era el ponente principal”.

Adelantó que también fue invitado como conferencista a la Universidad de Oxford, una de las más prestigiosas en Inglaterra, pero “tendrá que ser cuando no haya sesión, que no sea jueves, porque luego me critican porque no vengo a trabajar”.