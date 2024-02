Elecciones de 2024 se pueden llevar de manera pacífica, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hasta ahora “van bien las cosas, no hay agresiones” y por lo tanto el proceso electoral más grande que se realizará en el país “se pueden llevar a cabo todas las elecciones de manera pacífica”.

“La garantía es que siempre --que estemos nosotros-- habrá elecciones limpias y libres. Se va a respetar la voluntad de los ciudadanos”, dijo tras insistir que esa será la diferencia de fondo con los gobiernos del pasado.

Incluso pidió que todos los ciudadanos contribuyan a que las elecciones, el proceso más grande en México, sean “limpias, libres, que no haya compra de votos, falsificación de votos, no se introduzca boletas a las urnas, que no haya carrusel, ratón loco y que no voten los muertos. Que no haya urnas embarazadas y que no haya apagones cuando están contando”.

Anticipó que “se acabaron los fraudes electorales”, al mismo tiempo que informó que a las dos virtuales candidatas a la Presidencia de la República se les asignó un equipo de protección de la Guardia Nacional para el proceso electoral.

Sobre el proceso que concluirá el 2 de junio, donde entre otros cargos se elegirá a la persona que ocupe la Presidencia de la República, dijo que “hasta ahora van bien las cosas, no hay agresiones, no debe haber agresiones. Se pueden llevar a cabo todas las elecciones de manera pacífica. Quien usa la fuerza es que no tiene la razón”.

Sin embargo, organizaciones han acreditado que hasta ahora fueron asesinados cerca de 20 aspirantes de diversos partidos en el país.

El presidente agregó que la democracia permite que todos los ciudadanos puedan manifestarse libremente.

Explicó que "el arma del ciudadano es la credencial de elector y con ello uno va de manera libre y en secreto a decidir de acuerdo con lo que le dicte la conciencia. Tenemos ese derecho constitucional y hay que ejercerlo. No ejercer la fuerza ni la trampa”.

En Palacio Nacional, en la conferencia Mañanera, el presidente López Obrador anunció que las dos aspirantes: la de la oposición Xóchitl Gálvez y del partido oficial, Claudia Sheinbaum, “sí tienen protección de un equipo de la Secretaría de Seguridad Pública (sic) y de la Guardia Nacional, y así como en otros casos”.

El presidente anunció que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentará un informe sobre la seguridad de los candidatos.

El mandatario dijo que la función de los elementos de la Guardia Nacional no sólo es de protección. “La protección no solo es vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, es también que no haya falsedad en el manejo de la información, que se denuncien las guerras sucias”.

López Obrador aprovechó el momento para de nueva cuenta arremeter en contra de los medios de comunicación y a quienes, desde las redes sociales, han participado en lo que él denomina una “campaña” en su contra.

Luego de que en la sección Quién es quién en las mentiras se presentó un análisis de las tendencias de los últimos 15 días en torno al reportaje de ProPublica en el que se sugirió que en la campaña de 2006 del ahora mandatario recibió recursos del narcotráfico, López Obrador acusó que los medios junto a la oposición a su partido han invertido para difundir millones de mensajes en su contra, con robots en redes sociales, que difunden mensajes en poco tiempo.