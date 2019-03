Un embrión no es un humano, no tiene derechos sociales: investigador de la UNAM

Los embriones no son humanos, no son personas, aseguró el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Antonio Lazcano.

"Cuando alguien dice que la vida comienza en el momento de la fertilización está incurriendo en un error (...) un embrión no es una persona, es un conjunto de células", afirmó el pasado viernes en la conferencia Schrödinger y la biología: 75 años del libro ¿Qué es la vida? en el Colegio Nacional.

El investigador emérito de la UNAM dijo que la vida existe desde el óvulo y el espermatozoide ya que "están vivos como un cigoto", pero es hasta la doceava semana de gestación que la actividad nerviosa y la diferenciación celular crea el sistema nervioso central de un embrión.

"Antes no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales”, especificó.

En términos genéticos, dijo Lazcano, la placenta tiene la misma información que el individuo "y no hacemos nada con ella".

En la conferencia también explicó que "ninguna sustancia está viva por sí misma, sino que la vida depende de sistemas de moléculas individuales, de sus interacciones y de la integración a niveles funcionales, entre ellas el entorno".

Legisladoras de Morena, Movimiento Ciudadano y el PRD, principalmente, anunciaron su respaldo al colectivo Marea Verde para impulsar la despenalización del aborto en México.

Encabezadas por las diputadas federales Lorena Villavicencio de Morena, Martha Tagle de Movimiento Ciudadano, Guadalupe Almaguer del PRD y la legisladora sin partido Ana Lucía Riojas, las activistas en pro de los derechos reproductivos de las mujeres se pronunciaron por la despenalización del aborto en todo México, mientras que lamentaron que el congreso del Estado de Nuevo León haya tomado la decisión de revertir este derecho de las mujeres para decidir sobre la concepción.

Clará Santos, integrante del Colectivo Marea Verde, señaló que la Ciudad de México es la única entidad que permite la interrupción legal del embarazo desde abril del 2007, a voluntad de la mujer hasta las doce semanas de gestación, por lo que señalaron que urge la homologación legislativa.

También recordó que de acuerdo con los códigos pénales estatales y la normatividad mexicana en los 32 estados de la República, el aborto es legal cuando el embarazo es producto de una violación; en 29 estados el aborto se produce de manera imprudencial; en 23 se permite cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer; en 15 cuando el embarazo constituye un riesgo a la salud de la mujer, en 16 en casos de alteraciones graves en el producto; y en dos estados Yucatán y Michoacán, por razones económicas.

"Mejor vamos a serenar al país", AMLO pide no abrir debate sobre el aborto

El pasado viernes 8 de marzo, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se pronunció por no abrir el debate del aborto ante la pregunta expresa si vetaría algún intento del Senado para cancelar la interrupción legal del embarazo.

“Yo creo que no debemos abrir esos debates”, dijo el presidente a pregunta expresa durante su conferencia matinal en Palacio Nacional, y añadió: “vamos a serenar al país”, declaró el presidente.