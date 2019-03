Estoy en contra del aborto y de criminalizar a las mujeres: Sánchez Cordero

Al ser cuestionada sobre el tema de la despenalización del aborto, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero abundó que este asunto “ha polarizado mucho a la sociedad, por lo que la Iglesia tuvo una expresión sobre mi persona, pero es que no se entiende”.

“La iglesia habló de legalización del aborto, pero no se ha hablado de legalización. El aborto sigue siendo penalizado, pero hay 12 semanas en los que no está penalizado y esto es despenalizar el aborto significa no llevar a la cárcel a las mujeres”, dijo al término del evento Expo Tu Gobierno.

Sánchez Cordero manifestó que ella siempre ha estado en favor de la vida y en contra del aborto, “de que estoy en contra: de que las mujeres sean sujetas a un proceso penal y se les prive de su libertad y por lo tanto estoy de acuerdo que cuando menos dentro de las 12 primeras semanas del embarazo no sea tipificado como delito el aborto que se practique”.

“El tema es finalmente si hay una posibilidad de un Código Penal Único, como se logró un Código Procesal Nacional de Procedimientos Penales, pues se verá posteriormente es un asunto que compete al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados el hecho de que se pueda expidió un código penal único”.

Olga Sánchez Cordero dejó claro que “no se entiende lo que no se quiere entender” por lo que “no se quiere entender es que yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra de criminalizar a las mujeres por abortar y estoy a favor de la vida, eso que quede claro”.

“Es un tema que polariza. Que a las mujeres no se les penalice su conducta hasta las 12 semanas, que no se criminalice su conducta, es un tema que polariza mucho. Es un tema que esta flor de piel”, enfatizó.