Empresas emplearán a personas con rezago educativo tras convenio INEA-Coparmex

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio de colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), para que al menos 36 mil empresas mexicanas tengan entre sus filas a trabajadores en rezago educativo.

El convenio que dio a conocer hoy la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla vincular a los socios agremiados de la Coparmex a los programas y beneficios del INEA, así como la creación de la figura de Plazas Comunitarias.

También, brindar asesorías técnicas y estratégicas para la estructuración e implementación del programa.

Durante su participación en el Tercer Foro de Consulta Regional para la Educación de los Adultos, el secretario de la SEP, Moctezuma Barragán informó que actualmente existen más de 28 millones de personas, entre 15 años o más, en rezago educativo en el país.

De ese total, 3.7 millones de personas no saben leer ni escribir; 8.9 no cuentan con la primaria, y 16.1 no terminaron la secundaria.

En el evento, el titular de la SEP también aseguró que gobierno de la nueva administración no va a escatimar esfuerzos ni recursos por la educación.