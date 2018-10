En consulta rechazan a Texcoco; Santa Lucía va

Coparmex: Consulta es ilegal y se tomarán medidas legales

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, aseguró que la consulta sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NICM) es ilegal; por lo que posiblemente se tomen medidas legales para conservar la construcción en Texcoco.

El empresario dijo que es ilegal, ya que no fue sobre los lineamientos considerados por la ley "México tiene diversas formas de democracia participativa, hay la ley de consulta popular que establece las bases legales y el ejercicio que se realizó los últimos tres días, no cumple con la legalidad, no cumple con los requisitos".

En entrevista radiofónica el presidente de Coparmex dijo que están "esperanzados en el anuncio que de hoy del presidente electo, este mermado por las razones, la experiencia técnica, la contundencia de los datos y que se dejen de lado los mitos".

Gustavo de Hoyos aseveró que dependiendo del posicionamiento de hoy por parte de Andrés Manuel López Obrador se tomaran las medidas necesarias, incluso legales para continuar con el NICM.