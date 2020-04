En debate | Cuarentena forzada

The Conversation.com

“La dificultad de establecer un encierro obligatorio estaría en definir el nivel de riesgo a partir del cual no se pueden llevar a cabo ciertas acciones. A veces la decisión es aparentemente sencilla, como prohibir fumar en espacios públicos. Consideramos que el riesgo a que se expone al no fumador es muy elevado. Pero establecer un nivel de riesgo aceptable es una decisión subjetiva. Depende entre otras cosas de la actitud ante el riesgo que se tenga. ¿Podemos, entonces, obligar a alguien a guardar cuarentena en contra de su voluntad? En las actuales circunstancias, muy pocos responderían negativamente a esta pregunta. Pero no debe ser el miedo el que justifique que se prive a alguien de sus libertades”.

The Lancet.com

“(Son mucho) el miedo y la soledad que afrontan quienes se enfrentan a una cuarentena forzada. Después de estudiar tres bases de datos, los efectos psicológicos negativos de la cuarentena incluyen estrés postraumático, confusión e ira, además de ansiedad. Los factores que más estresan a las personas aisladas son no conocer el tiempo que va a durar la cuarentena, temores a infectarse, frustración, aburrimiento, suministros o información inadecuados, posibles pérdidas financieras y que, al salir, se queden con el estigma de la enfermedad”.

Foto: Cuartoscuro

Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina de EU

“La cuarentena forzada de personas expuestas a casos confirmados o sospechosos evitó de 44% a 81% de casos incidentes y de 31% a 63% de muertes en comparación con ninguna medida basada en diferentes escenarios. La evidencia sugirió que cuanto antes se implementen las medidas de cuarentena, mayor será el ahorro de costos.

Edi Zunino, Articulista de Perfil.es

“Les juro que yo reivindico la libertad más obsesivamente que el Himno Nacional. Incluso la libertad de ser estúpidos. Pero eso, en tiempos normales (tan difíciles de hallar a lo largo de la historia nacional, por cierto). Hoy, esa clase de estupidez libertaria es lisa y llanamente criminal. Es delito federal. Y lo es, precisamente, porque se ha decidido y hemos acatado mayoritariamente (y libremente) que para derrotar al bicho es urgente autolimitarnos en el ejercicio de la libertad”.

En Madrid, la cantante de blues, Beatriz Berodia, ofrece conciertos desde su balcón / Reuters

Da vid Lynch, cineasta

“Cuando termine la cuarentena forzada el mundo sería más amable. Las precauciones frente al Covid-19 acabarán siendo beneficiosas en términos ecologistas. El cierre de las empresas (y concretamente las fábricas contaminantes) ayudará al planeta”.

Sistema Bancario del Perú

“La banca electrónica en un momento de cuarentena forzada no es accesible a todos: existen personas que aún no tienen acceso a sistemas electrónicos confiables. Las transacciones, a través de métodos digitales, solo funcionan para las personas que tienen a la mano un celular o una computadora. Habrá pérdida de liquidez: hay servicios que todavía necesitan dinero en efectivo y transacciones que aún no están listas para plataformas digitales, por ende, es necesario, utilizar esta metodología de manera responsable sin perder el flujo de liquidez que necesita una familia”.