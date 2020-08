En Debate | Ir o no al Grito en el Zócalo

El Gobierno Federal decidió no cancelar las festividades patrias, entre ellas el Grito de Independencia y el desfile militar. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo se permitirán 500 personas oriundas de todos los estados de la República, la ceremonia se hará con sana distancia y antorchas en la plancha del Zócalo capitalino

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Entonces, tenemos que estar reconociéndolos, estos actos de la Independencia son también actos para reconocimiento de médicos, enfermeras, recordar a los fallecidos, abrazar y externar y sentir nuestro pésame a los familiares, no son actos protocolarios como eran antes”.

Foto: Archivo Cuartoscuro

Miguel Betancourt, Presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública

“En general, las personas no suelen ser disciplinadas y si las autoridades dan constantemente mensajes contradictorios, como la realización del desfile, se genera un desorden social que contribuye negativamente al control de la epidemia por coronavirus. ¿Qué mensaje estarán dando a la población cuando por un lado se le dice: 'No salgan, no se reúnan', y por otro lado se organiza la ceremonia del Grito en el Zócalo?"

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CDMX

“Ya se trabaja sobre la celebración responsable para el Grito de Independencia, el próximo 15 de septiembre. Es una celebración con muchas medidas de precaución y sanidad, muy responsable. Nos coordinaremos con las 16 alcaldía para organizar la celebración en cada una de las demarcaciones”.

Marko Cortés Mendoza, Presidente nacional del PAN

“Algunos alcaldes panistas decidieron cancelar los festejos del Grito de Independencia por el número de contagios de Covid-19 que hay en México. Ya varias alcaldías nos han informado que no tendrán esta celebración Chihuahua, Campeche, Guanajuato, San Luis Potosí y San Nicolás de los Garza”.

Armando De la Garza Gaytán, Canaco Coahuila

“Pedimos a los alcaldes de Coahuila no seguir los pasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que en la Ciudad de México no se cancelará la ceremonia del Grito de Independencia, no obstante que los contagios de Covid-19 siguen al alza en todo el país. Celebrar un Grito de la Independencia de manera presencial es una grave irresponsabilidad, no debe ser en estos momentos en que la pandemia del coronavirus está pegando duro a México con más de 45 mil muertos”.

Foto: Cuartoscuro

José Alberto Campillo, Biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM

"Aún no es muy claro el pico porque tenemos una especie de meseta; no estoy seguro de que en septiembre la curva comience a bajar; de todas maneras, si llegara a bajar sería muy lento y no habría condiciones. Es muy riesgoso concentrar a tantas personas en un sólo lugar, ya que es muy probable un contagio masivo de personas; además, las personas asintomáticas se vuelven un peligro y hay gente conocida como ‘supercontagiadores’. El Presidente de México y Hugo López Gatell deben prevenir cualquier evento de este tipo; yo no lo haría”.

Alfonso Suárez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México

“Podemos cuidar, en toda la plancha, 500 personas con representación de los 32 estados, o las 32 entidades federativas, y los medios, es decir, transmisión por radio, televisión, desde luego, la prensa escrita y desde los domicilios la gente puede participar, ver la ceremonia del Grito”.