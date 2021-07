En Debate | Los antivacunas

Mensajes antivacunas en redes

“Las vacunas no son seguras. Las vacunas causan las enfermedades que dicen curar. Las vacunas producen otras enfermedades (autismo). Las vacunas tienen efectos secundarios fatales. No está demostrado que las vacunas funcionen. Las vacunas no siempre funcionan. Hay alternativas a las vacunas mejores”.

Organización Mundial de la Salud, OMS

“Los grupos de radicales antivacunas son una de las principales amenazas a la salud mundial. Las vacunas pueden tener efectos secundarios, y el éxito de los programas de inmunización depende de la confianza pública en su seguridad”.

Epidemiólogos de la Universidad Emory

“En la mayoría de los casos (de rebrotes de enfermedades ya erradicadas), padres y madres antivacunas tuvieron buena parte de responsabilidad en los contagios de toda la población. Los individuos no vacunados y poco vacunados componen una proporción considerable de los casos de sarampión y algunos brotes de tosferina”.

Celia Díaz

Socióloga española

“No todo el que no se quiere vacunar es antivacunas. Ahí está la clave, que parece que si tienes recelos ya eres un antivacunas. Pero hay bastantes cosas en juego, como los conocimientos sobre la ciencia, las dudas que despierta esta carrera entre farmacéuticas, los tiempos de desarrollo, la voz del mercado... Está muy bien tener dudas, si son legítimas, querer saber qué pasa”.

Neil F Johnson

George Washington University

“Estos grupos (antivacunas) son pequeños en tamaño pero su estrategia de comunicación on line llega a los lugares más lejanos, además de ser extremadamente efectiva. Encontramos que las páginas antivacunación tienden a tener menor número de seguidores, pero aun así, son más numerosas que las provacunación y con más enlaces a foros de discusión de otras páginas de Facebook”.

Miguel Bosé

Cantante español

"Bill Gates, el eugenésico, se olvida de la existencia de la maldita hemeroteca, y en el pasado habló reiteradamente de más sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el sólo fin de controlarla. Es lo que estamos viendo hoy con la vacuna del Covid-19”.

Foto: Programa "Lo de Évole"

Heidi Larson

Directora del Vaccine Confidence Project, London School of Hygiene

“Hay un problema: la comunidad provacunación se limita a su narrativa y no llega a las que circulan entre los indecisos. Los provacunas tienen un mensaje muy simplista: las vacunas funcionan y salvan vidas, mientras que las narrativas de los opositores son más numerosas: desde sembrar inquietudes sobre la salud infantil hasta promover las medicinas alternativas pasando por las teorías de la conspiración. Los antivacunas tienden a ganarse adeptos mediante mensajes emotivos y personalizados”.

Antonio Cañizares

Cardenal de Valencia, España

“Las vacunas que se está investigando contra la Covid-19 se fabrican a base de células de fetos abortados".