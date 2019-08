En el olvido, hijos de mujeres asesinadas

No hay una cifra exacta para ellos, pero se calcula que son miles. Son los huérfanos que ha dejado la ola de feminicidios en México. Son necesarios los recursos económicos para hacer frente a sus necesidades, pero sobre todo el garantizar una mejor calidad de vida, libres de violencia.

En entrevista con El Sol de México, Verónica Villalvazo, mejor conocida como “Frida Guerrera”, asegura que el Estado mexicano debe tomar las riendas de este asunto en donde son los huérfanos del feminicidio los que al final de cuentas quedan en el olvido.

“En México no existe una cifra clara sobre los huérfanos, no se sabe nada de las víctimas tras el paso de la muerte de una mujer, aunque ya se está trabajando en una medida para ello”, sostuvo la activista por los derechos de las mujeres, en referencia a la base de datos que elabora el gobierno para dar a conocer una cifra clara.

“Es necesario que se destinen recursos para cubrir las necesidades básicas de los huérfanos, pero que se cumpla y que las abuelas o las hermanas o tías que se hace cargo de los niños y que fungen como madres no estén mendigando”.

Tan sólo en ocho meses de este 2019, la cifra de feminicidios en el país se ubica en los mil 812, a lo que se suman los casos de abuso sexual, con 2 mil 586, y los de violación con mil 895, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sostiene que en la actualidad, el grupo de mujeres que encabeza tiene casos de abuelas que vuelven a ser madres a sus 50 o 60 años, algunas de ellas enfermas y tienen que andar “mendigando” una beca, cuando se supone ya tienen derecho por el simple hecho de ser amas de casa que no pueden trabajar.

“Está completamente desvirtuado el asunto y se tiene que dar una atención especial al tema de los niños víctimas de feminicidio y que se quedan en la orfandad y que son como invisibles”, afirmó.

AUMENTAN CASOS DE MUJERES MAYORES

Verónica Villalvazo indicó que el repunte de los hechos delictivos contra las mujeres se debe, en buena medida, al alto grado de impunidad que aún se registra en el sistema judicial.

La activista indicó que los asesinatos contra mujeres se han salido tanto de control que ahora el horror ha llegado a las niñas y a las mujeres ancianas, debido a que “la descomposición social ha llevado a que se den estos atroces sucesos, en donde niñas de 6 años y mujeres de más de 60 años están siendo violentadas y asesinadas”.

“Lo grave de todo es que se están viviendo estos feminicidios infantiles, pero también está aumentado el tema de los feminicidios a adultas mayores que viven solas. Abuelitas que tienen 60 o más años y que nadie creería que estas mujeres pudieran ser víctimas de sujetos que las violan y las asesinan porque se puede”, agregó.

Detalló que se tienen cuatro casos de feminicidios de mujeres adultas mayores desde que “se dio la explosión de la furia feminista”, y advirtió que como sociedad, nos toca reeducarnos porque se debe que retomar el control de nuestras casas y de nuestros hijos, “ya que es un trabajo de todos”.

“La mayoría de los feminicidas son jóvenes. Entonces algo estamos haciendo mal. A los jóvenes se les está haciendo fácil todo, no miden consecuencias porque no hay castigo, hay impunidad y cuando se dan cuenta ya asesinaron y eso les da poder y se sienten intocables porque las autoridades no hacen lo que tener que hacer”, subrayó.

Manifestó que en la actualidad no hay investigaciones solidas por parte de las autoridades y Fiscalías, ya que la mayoría de las veces ellos les dicen a las familias “no son el único caso que tengo y es entendible, pero no es problema de las familias”.

Ante esto, propuso que es necesario que se contraten a más abogados, “ya que un solo abogado lleva entre 80 y 90 casos en los Ministerios Públicos y eso es insuficiente, por lo que les deben de inyectar recursos a las Fiscalías para que tengan más gente trabajando y en verdad exista una mejor perspectiva de género”, explicó .