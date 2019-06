En la UNAM coexisten tres universidades: Rolando Cordera

“México necesita ¡le urge! planear su desarrollo -instó Rolando Cordera-. Organizarse para -pronto- comenzar su crecimiento económico. Con tantos problemas, el país debe, le conviene planear. Asumir que el mero crecer no resuelve -como se pensó en el pasado- los grandes problemas de su sociedad".

“La pobreza de las masas, persiste. Roza el 40, el 50 por ciento de la población. Baja un poquito. Y vuelve a subir. Y ¡ay!, la distribución del ingreso. Tenemos una economía que crece muy poco. Y provoca desempleo. Si acaso crece, no incluye".

“Así, este sistema económico que reproduce injusticia social, no hace justicia social. ¡Ah, si hubiera un acuerdo con objetivos! Haría un gran plan. Como lo planteó Mariano Otero. Un acuerdo en lo fundamental. Crecer y distribuir".

“Desde siempre me acompaña la certeza de que no hay leyes ni mandatos que nos condenen a vivir con una economía mediocre y estancada y en una sociedad cruzada por la desigualdad y la injusticia".

“De crecer y de redistribuir se trata -sentenció el Profesor Emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Un plan que produzca Políticas de Estado y de Gobierno. Tarea de partidos políticos y órganos colegiados. Las Cámaras de Diputados y Senadores. El Congreso Nacional. Con todos los del país."

El Presidente López Obrador habla de cambió. ¿Usted lo ve?

“Él dice. Yo veo una política fiscal conservadora. Y una política económica convencional. O modifica. O no hay cambio”- respondió Rolando Cordera.

Entrevista en Ciudad Universitaria. En el edificio de la Antigua Escuela Nacional de Economía. Sede actual del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. “Nació en 2001 con el Rector De la Fuente, lo alentó José Narro y lo impulsa Enrique Graue. Lo coordino yo”, ilustra un hombre en pantalón vaquero y sencilla chamarra. “En estos muros y bajo estos techos me he pasado más de 50 años.” Invita café. Obsequia su más reciente obra: La perenne desigualdad. Tomo de 150 páginas editado por Fondo de Cultura Económica y UNAM. La Disputa por la Nación que escribimos Carlos Tello Macías y yo va viento en popa. Es ya un clásico.

Foto: Ernesto Muñoz

“México es un país de regiones. Y como tal debe gobernarse. Propiciar el desarrollo regional. Hoy da vergüenza la división nacional. La del Norte con el Sur. Con el Tratado de Libre Comercio el Norte creció. Se industrializó. La apertura lo benefició. Pues con todo y su desenvolvimiento ese Norte -Monterrey- tiene su Sur olvidado. Veo que cada Norte tiene su Sur. Ciudad Juárez, Tijuana. Norte próspero. Sur con atraso social. Obreros mal pagados. Trabajo infantil. E inmigrantes".

¿Existen sectores insensibles ante ese fenómeno, profesor?

“Sí. Los hay. El empresarial. El de los dueños del capital. Y por desgracia -deploró el becario de la London of Economics School- también está en la política. Ya sumamos 30 años de democracia formal, plural. Empezó en 1977 ¿no?".

“Y vivimos ya la alternancia. Pues de tal régimen plural no surge una propuesta fiscal que dé sostén a un Estado justiciero. Tampoco aparecen propuestas de ley en materia económica. Así, la democracia plural resulta rehén de la insensibilidad social.

“Veo gestos de “mejor no moverle”. Sectores que temen costos. Yo creo -en cambio- que es hora de convencer y exigir la existencia de una democracia comprometida con grandes objetivos. Hacia un cambio bien organizado.

“Es que tenemos que revivir la idea del Gran Pacto Social. Pacto fundador para el desarrollo nacional.

“Ya nos lo dijo el Premio Nobel, (Joseph) Stiglitz: “El Modelo Neoliberal ya dio de sí. No funcionó. No igualó. No creció. ¡Hay que cambiarlo!

¿Qué opina del Plan Nacional de Desarrollo de esta administración, maestro?

“Es obligación del gobierno confeccionarlo, darle forma, presentarlo. Este Programa Universitario de Estudios del Desarrollo acudió a las reuniones -foros, mesas redondas, etc.- que convocó la Cámara de Diputados. Entregamos esta obra. 100 propuestas para el desarrollo 2019- 2024. Aquí están. Le regalo un ejemplar.

Existen quienes lo ven inútil. “Carta de buenas intenciones”. “Papel mojado”, lo llaman. ¿Qué opina?

“No soy ingenuo. Sé de gobernantes que no le dieron ninguna importancia. Conozco a los que desdeñan la tarea de planear. Menguan su importancia. ¿Acaso las grandes empresas transnacionales no planean?

“¿Cree usted que China no planea? Vea a esa potencia. China -con sus aliados Australia y Nueva Zelanda- se diversificó. Casi medio millón de jóvenes chinos están en universidades de Estados Unidos. También hay miles y miles en Australia y Nueva Zelanda.

¿En qué lugar anda la UNAM?

“Tengo para mí que es la número 100 en el mundo. Y la primera de Iberoamérica. En liza con la de Sao Paulo.

“En la UNAM -ya lo dijo en su día el sabio Marcos Moshinsky- coexisten tres universidades. La de masas. La de profesionalización. Y la de excelencia.

“Desde hace 30 años se desarrolla un gran esfuerzo para impulsar la Universidad de Investigación. Y sí. Desde luego que sí. ¡La UNAM, avanza!

“Ya me voy. Tengo que ver a Enrique Provencio. Ciao. Ese día. Viernes 14 El Consejo Universitario decidió otorgar el grado de “Doctor Honoris Causa” al Profesor Emérito Rolando Cordera Campos.