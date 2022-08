Encinas pide “repensar” sistema de justicia en México para romper la impunidad

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, consideró que el principal aspecto por el cual la desaparición forzada sigue ocurriendo en México es por la alta impunidad que existe en la comisión de este delito, por lo que pidió “repensar” el sistema de justicia en el país y el trabajo de las fiscalías locales ante su deficiente trabajo.

“Yo creo que tenemos que repensar en serio el sistema de procuración e impartición de justicia para poder romper la impunidad, que es el principal lastre que hoy tenemos en el país. A la fecha, desde que el año pasado estuvo aquí el Comité de Desaparición Forzada (de la ONU), no ha habido una sentencia en materia de desaparición forzada porque no está en el ánimo de la autoridad responsable avanzar en el castigo”, criticó durante la presentación de la tercera edición de la publicación “La desaparición forzada en México: Una mirada desde los organismos del sistema de Naciones Unidas”.

Al manifestar su opinión sobre las observaciones que presentó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y el grupo de trabajo de la ONU en materia de Desaparición Forzada en el marco del Día Internacional de este delito, el subsecretario lamentó que la autonomía con la que se les dotó a las fiscalías locales para que no fueran un aparato represor de los adversarios políticos se haya malentendido, pues a día de hoy no tienen un contrapeso y en ocasiones obstaculizan el trabajo del Ejecutivo federal o estatal.

Encinas dijo que desde el año pasado no ha habido una sentencia en materia de desaparición forzada porque no está en el ánimo de la autoridad responsable avanzar en el castigo | Fotos de Daniel Hidalgo / El Sol de México

“Esta autarquía con la que se han asumido la mayor parte de las fiscalías en el país no solamente no está ayudando a resolver el problema sino que está reproduciendo las mismas prácticas del sistema anterior. Porque solamente les cambiamos el nombre, les dimos autonomía, pero siguen las mismas prácticas, las mismas personas y las mismas formas de trabajo”.

Lo anterior, explicó Encinas, se ha traducido en la construcción de mecanismos extraordinarios para intentar resolver lo que las fiscalías especializadas no han podido, tales como la Comisión Nacional de Búsqueda, que atenderá lo que en primera instancia es responsabilidad de las fiscalías locales; el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que da salida a los asuntos que le corresponden a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por mencionar algunas.

Sobre esto, colectivos de familias de desaparecidos recriminaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador mantenga en la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) a Alejandro Gertz Manero que, con base a lo dicho por el propio Encinas no ha dado resultados en materia de desaparición forzada.

“Así como dijo que se va a pasar la Constitución por medio de un acuerdo para pasar la Guardia Nacional a la Sedena, así puede desconocer la atribución del Senado (para destituir a Gertz Manero) y remover al fiscal. De lo que se trata aquí es de resultados, no podemos seguir permitiendo que haya desapariciones, que no haya búsqueda, que no haya identificación y que no haya justicia”, sentenció.