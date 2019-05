Estados se rebelan por tarifas eléctricas

Alcaldes, gobiernos locales y empresarios exigen al gobierno federal trato equitativo en los cobros de las tarifas eléctricas que realiza la Comisión Federal de Electricidad luego de que ésta redujo la tarifa aplicable al estado de Tabasco y anunció la condonación de una deuda histórica de 11 mil millones de pesos, de lo contrario se rebelarán.

El presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, advirtió que los alcaldes que integran la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) podrían rebelarse si el gobierno de la República no los voltea no atiende sus reclamos para disminuir las tarifas eléctricas, pues recordó que la capital de Guerrero y Acapulco tienen adeudos importantes en el cobro de energía por llevar agua a millones de domicilios.

Dijo que los miembros de la FENAMM exigen equidad, y advirtió que si en “Tabasco tuvieron la sagacidad para rebelarse y no permitir los cortes de energía eléctrica, yo creo que en Guerrero lo podemos hacer. Y yo en varias ocasiones he dicho que no nos provoquen porque los guerrerenses sabemos defendernos”.

Aseguró que la CFE “han sido muy duros con nosotros” por el adeudo de entre 8 y 9 millones de pesos que tienen por consumo de energía eléctrica en la Comisión de Agua Potable de Chilpancingo y pidió “se considere un servicio social en Capach o las comisiones por llevar el agua a los domicilios”.

IP DE VERACRUZ ALZA LA VOZ

Empresarios veracruzanos también pidieron a los legisladores sumar esfuerzos para lograr reducir los costos de la energía eléctrica, argumentando que Veracruz es un estado productor que tiene temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Antonio Mendoza García, dijo que es necesario que tanto diputados como senadores veracruzanos en conjunto con empresarios formen un frente para lograr tarifas justas, aprovechado que ya un estado tuvo consideraciones.

Finanzas

Asimismo, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Daniel Martín Lois, explicó que sin condonar deudas, Veracruz requiere de una reclasificación de tarifas porque cuenta con una planta que representa un riesgo para la ciudadanía y eso debe ser tomado en cuenta.

Manuel Urreta Ortega, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, argumentó que Veracruz es un estado con gran potencial de desarrollo para una mayor extracción de crudo y gas natural, que aporta hoy en día un importante porcentaje de la energía eléctrica del país y por ello merece tarifas justas.

CHIAPAS PIDO LO MISMO

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, confirmó que realiza gestiones ante el gobierno de la República para que los 34 municipios más pobres de esta entidad obtengan tarifas preferenciales.

Entrevistado en el aeropuerto internacional de Villahermosa, señaló que pese a que no todas las entidades tienen las mismas características se trabaja en otras condiciones para favorecer a la población.

AMLO PIDE QUE PAGUEN

“Todos a portarnos bien” convocó el Presidente de México, Andrés López Obrador, luego que Tabasco obtuvo la tarifa preferencial y el borrón y cuenta nueva.

En Villahermosa, el jefe del Ejecutivo hizo un llamado a sus paisanos para cumplir con los pagos por el servicio a la Comisión Federal de Electricidad, ya que dijo “es una empresa del sector público, es una empresa del pueblo y necesita recursos para seguir prestando el servicio”.

Remarcó que los tiempos han cambiado, “ya no hay corrupción, de modo que todos a portarnos bien, ahora hay justicia y todos vamos a contribuir... Ahora es distinto porque todos los mexicanos tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad como contribuyentes”, sostuvo.