EU admite hasta 12 familias de migrantes diariamente

Una mujer migrante, oriunda de Venezuela en un momento de desesperación subió a la mitad del puente internacional Córdova-Américas para preguntar a las autoridades estadounidenses si podría entregarse, dándole estos una respuesta positiva.

"Me dijeron que sí podía pasar a entregarme sin la cita, va a dar preferencia a las familias a diario van a recibir 10 a 12 familias con niños, mientras que hombres que viaja solos, únicamente uno o dos por día", contó Lesly Ruiz.

También le dijeron, que a todas las mujeres que llevan niños se les haría una prueba para confirmar que sí son las madres de los menores e igualmente con el papá, ya que de no ser de sangre, como en el caso de tíos o padrastros, ellos deberán esperar a pasar a través de una lista.

"Yo le dije que venía con mis cinco hijos y me dijo que me iban a hacer una prueba como la del Covid-19, que toman saliva, sin sale positivo que son nuestros hijos migración nos va a apoyar", aclaró la venezolana.

En caso de resultar no legítimo un hijo, las autoridades se los van a quitar para resguardarlos en un albergue de menores en Estados Unidos.

El policía norteamericano con el que habló, le dijo que en los centros de procesamiento, ellos tenían psicólogos expertos en detectar si ellos mienten y podrían perder a sus hijos.

"Mi compadre paso hace 8 meses, y a él muchos policías le hicieron varias veces las mismas preguntas, por qué usted migró de su país, por qué está aquí, cuál fue su proceso, qué le pasó en el camino, qué le quitaron, qué le hicieron; si detectan que uno de esas preguntas es mentira nos van a regresar", explicó la migrante.

Lesly menciona que le dijeron que no debe mentir, que si es venezolana y viene desde Perú debe decir eso.

"Yo le dije que no me sale la cita que muy difícil y me dijo que estando allá yo hablo con migración pero que sí podemos entregarnos por el puente sin cita de CBP One", dijo Lesly.

Nota publicada en El Heraldo de Juárez