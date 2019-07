Extrabajadores del Cisen se incorporarán a la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los extrabajadores del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, se incorporaron a la unidad de inteligencia de la Guardia Nacional.

“Están ahora en las coordinaciones para la Guardia Nacional ayudando en información que tiene que ver con lo delictivo, que tiene que ver con la seguridad de la gente. Eso es lo que están haciendo ahora”, afirmó durante la conferencia mañanera.

Asimismo, comentó que entre las tareas de la Guardia Nacional, participarán en el combate al narcomenudeo, para evitar la venta de drogas a la población infantil y juvenil en lugares públicos, así como el combate a las bandas criminales.

“La Guardia Nacional es para que se combata a las bandas, que se proteja al ciudadano y que no se permita la ilegalidad, que no se permita ningún ilícito, que no se tolere que se pueda vender droga y que no se haga nada o, peor aún, que se asocie la autoridad con la delincuencia.

Entonces, ese es otro asunto”, explicó.No obstante, reiteró con la atención y prevención de las adicciones mediante el despliegue de programas sociales y la puesta en marcha del programa de combate a estas enfermedades, ya no habrá jóvenes que deseen incorporarse al crimen organizado.