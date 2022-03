Fiscalías fallan en proteger y dar justicia a periodistas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. Ante reclamos de comunicadores al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, por no asistir de forma presencial al Encuentro Nacional de Periodistas, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el funcionario federal dijo que las fiscalías no están a la altura del reto de garantizar justicia a reporteros agredidos.

Durante su participación de manera virtual, Encinas dijo que hay protocolos que tendrán que profundizarse para que tanto la autoridad como los propios beneficiarios tengan muy claras las reglas para la implementación de esos mecanismos.

“En todas las intervenciones yo identifico tres comunes denominadores, en primero el hacer reformas legales importantes; el segundo, avanzar en la procuración e impartición de justicia y analizar con detalle el papel que están cumpliendo tanto la Fiscalía General como las fiscalías de los estados y las especializadas, que no están a la altura del reto que representa garantizar justicia para los periodistas que son objeto de agresiones o víctimas e incluso de homicidios, y revisar el papel de los jueces, por el porcentaje de impunidad al que nos enfrentamos no solamente en su área, sino que no se ven signos claros de que se vaya a resolver esta situación”, mencionó Encinas durante su discurso.

Dijo que es importante tener en primer lugar certeza de qué es el mecanismo y cuáles son sus alcances porque hay que recordar que en 2012, cuando se puso el énfasis en crear un mecanismo extraordinario de protección a periodistas y no sólo a defensores de derechos humanos, pero que hoy se convirtió en permanente porque no se han podido revertir los niveles de agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

Encinas dijo que, pese a ello, “el mecanismo ha ayudado a salvar vidas pero por si solo no puede resolver este clima de violencia, intolerancia y agresión a quienes ejercen el periodismo y por eso la urgente necesidad de hacer la revisión que permita fortalecer los temas de prevención de las comisiones de delitos que se comenten principalmente por las propias autoridades, este es un asunto que requiere la acción conjunta del Estado y castigar particularmente a los agentes que cometen 45 por ciento de las agresiones en este país, particularmente en el ámbito municipal, donde prevalece una condición de intereses entre autoridades y grupos delictivos”.

El funcionario federal consideró que hay un problema en el diseño del mecanismo de protección a periodistas porque como está concebido actualmente desdice las responsabilidades de las Fiscalías y los gobiernos estatales y municipales, y que por eso en la reforma que plantea no se busca que el Gobierno federal se desentienda de estas responsabilidades.

El subsecretario comentó que el mecanismo ha evolucionado en los últimos años, que la presente administración la recibió con 798 beneficiarios y hoy hay mil 559, y que eso es el fiel reflejo de la situación crítica que vive el país.

“Estamos en una situación crítica por la violencia a la que están expuestos defensores de derechos humanos y periodistas, que no se ha logrado superar desde el 2006, en donde en estos últimos meses estamos regresando a los patrones de violencia más difíciles cuando por ejemplo en 2012 tuvimos 23 homicidios, entre 2010, 2018 y 2020, hubo 20 homicidios, cuando lamentablemente el número de periodistas que ha fallecido ya alcanza la cifra de 253 entre diciembre de 2006 y el día de hoy”.

Encinas recordó que con Calderón hubo 101 homicidios de periodistas y con Peña Nieto la cifra fue de 96, mientras que hoy hay 76 que han sido ultimados y que esa situación se tiene que frenar.