Francisco Torres Vázquez se une al Comité de Asesores del CNTI

Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de la Organización Editorial Mexicana (OEM), se integró al Comité Asesor del Centro para Noticias, Tecnología e Innovación (CNTI), un grupo de investigación de políticas globales independiente.

“Estoy emocionado con la oportunidad de formar parte del trabajo del CNTI. Su misión de fomentar medios independientes, defender una internet abierta y fomentar conversaciones informadas sobre políticas públicas resuenan profundamente en mí”, dijo Torres Vázquez. “Estoy listo para colaborar con el equipo para generar un impacto positivo”.

El CNTI realiza, sintetiza y encarga investigaciones de alta calidad sobre políticas de medios y tecnología, y convoca a expertos globales de diversas industrias para conversaciones reflexivas sobre soluciones potenciales a los desafíos más apremiantes de nuestra era digital.

Fue en septiembre del 2023 cuando se lanzó el Centro para Noticias, Tecnología e Innovación en Washington, DC. Los informes y discusiones de políticas del CNTI están destinados a ser un recurso para todos los involucrados en debatir, cubrir y formar políticas.

Amy Mitchell, directora ejecutiva del CNTI, anteriormente se desempeñó como Directora de Investigación Periodística en el Centro de Investigaciones Pew. "He dedicado mi carrera a investigar el cambiante panorama de las noticias y el impacto de las nuevas tecnologías en los hábitos de noticias, y estoy emocionada por esta oportunidad de ayudar a abordar algunos de los desafíos más apremiantes que enfrenta nuestra sociedad global de una manera que está basada en la investigación, es colaborativa, deliberativa y orientada a soluciones", dijo sobre el trabajo de CNTI.

Los miembros del consejo son Marty Baron, ex director ejecutivo del Washington Post; Sangu Delle, CEO de CarePoint (anteriormente Africa Health Holdings); Craig Forman, socio en NextNews Ventures y ex presidente y CEO en McClatchy; Richard Gingras, vicepresidente de noticias en Google; Paula Miraglia, CEO y cofundadora de Nexo Jornal; ganadora del Premio Nobel de la Paz, Maria Ressa, cofundadora y CEO de Rappler; y Marietje Schaake, directora de políticas internacionales en el Centro de Políticas Cibernéticas de la Universidad de Stanford y ex miembro del Parlamento Europeo.

Francisco Torres Vázquez, vicepresidente ejecutivo de la Organización Editorial Mexicana (OEM). Foto: El Sol de México

"El lanzamiento de CNTI llega en un momento crítico para las personas en todo el mundo", dijo durante la presentación el año pasado Craig Forman, presidente ejecutivo de CNTI. "Las noticias y el periodismo están cambiando a medida que la tecnología evoluciona y las sociedades enfrentan preguntas fundamentales sobre el futuro de las noticias y su convergencia con esas tecnologías. Estoy emocionado por el equipo de clase mundial de CNTI que enfrenta estas oportunidades y desafíos de frente".

El personal, el consejo y los asesores de CNTI ya han estado trabajando arduamente. El grupo identificó 15 problemas prioritarios y ya desarrolló guías de temas para muchos de ellos, que sirven como recursos para aquellos que trabajan en ellos y como puntos de partida para las convocatorias de CNTI.

Más de dos docenas de líderes de la industria y la sociedad civil también se han unido a CNTI como asesores. Además de Francisco Torres Vázquez, vicepresidente de la Organización Editorial Mexicana, que agrupa a diarios como El Sol de México, La Prensa, ESTO y Ovaciones, está involucrado Charlie Beckett, profesor y fundador de Polis, de la London School of Economics; Francisco Brito Cruz, Director Ejecutivo de InternetLab; Chris Collins, Chief Product & Technology Officer – News, de Bloomberg; Tanit Koch, periodista, ex editor en Jefe de BILD; Rasmus Kleis Nielsen, Director del Reuters Institute for the Study of Journalism, de la Universidad de Oxford; Norman Pearlstine, ex editor en Jefe del LA Times, Time Inc., y The Wall Street Journal; y Richard Tofel, ex presidente de ProPublica.

“Desde la perspectiva de una empresa de medios de comunicación mexicana, considero que colaborar junto con líderes de opinión de diversos sectores como el tecnológico, de investigación y de políticas públicas para tener debates basados en evidencia por medio de CNTI es exactamente lo que se necesita para abordar estos desafíos cruciales”, dijo Francisco Torres Vázquez.

Los patrocinadores financieros de CNTI incluyen a Craig Newmark Philanthropies, la Fundación John S. y James L. Knight, el Lenfest Institute for Journalism y Google.