Por desabasto de gasolina, gobernadores piden cambiar estrategia contra huachicoleo

Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en la frontera norte homologar el precio de los combustibles con los de Estados Unidos, en el centro del país ya son nueve los estados en los que el suministro es escaso.

En los estados de Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Guanajuato, decenas de estaciones de servicio han reportado falta de algún tipo de hidrocarburo, principalmente Magna, desde principios de año.

Debido a esta situación, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, exhortó a Petróleos Mexicanos (Pemex) a que restablezca el abastecimiento de combustible en el estado y pidió que se busquen mejores estrategias para la distribución de las gasolinas.

Rodríguez Vallejo dijo que la escasez de gasolina que se vive en el estado es por la nueva estrategia para el traslado de combustible anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero llamó a buscar métodos más eficientes, puesto que Guanajuato es una entidad con un padrón vehicular muy amplio y donde el traslado en autos forma parte fundamental de la vida económica de los guanajuatenses.

En Querétaro, el gobernador Francisco Domínguez recibió del director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, el compromiso de hacer llegar al estado 10 mil barriles de combustible para hacer frente al desabasto en la entidad.

El gobernador y el director de Pemex sostuvieron una reunión en la que se expuso la problemática de desabasto de gasolinas Magna y Premium que existe en el área metropolitana de la capital queretana y en San Juan del Río, en donde se consumen alrededor de 10 mil barriles de combustible.

PEMEX PIDE COMPRENSIÓN

En un comunicado, la empresa productiva del estado pidió la comprensión de los consumidores por los retrasos en la distribución de gasolinas, y argumentó que se deben a los cambios en la logística de distribución como una medida para combatir el huachicoleo.

Pemex señaló que sus terminales cuentan con suficiente combustible para cubrir la demanda, y hará lo necesario para aumentar durante los próximos días hasta 20 por ciento la salida de auto tanques hacia los estados afectados por el desabasto.

La empresa explicó que las medidas de prevención del huachicoleo, si bien han ocasionado escasez, también han logrado evitar el robo de alrededor de 400 mil litros de combustible.

IP MEXIQUENSE TAMBIÉN SE INCONFORMA

Jorge Luis Pedraza, presidente de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes del Valle de Toluca, y Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco), anunciaron que están acudiendo a estaciones foráneas de Pemex -como la de Acapulcopara abastecerse, lo que implica un incremento de hasta 20 por ciento en el costo del combustible, el cual están absorbiendo los distribuidores y no va a repercutir en el precio al consumidor.

Dieron a conocer que la situación se está complicando, pues de las 193 estaciones ubicadas en los 14 municipios que conforman el Valle de Toluca, 95 no tienen gasolina Magna, 120 no cuentan Premium y 17 no disponen de Diesel.

Hicieron un llamado a la población a hacer un consumo responsable y no cargar en una sola vez más de lo que consumen en una semana, cuyo cálculo es de 20 litros o 400 pesos por familia; además de evitar almacenar gasolina en sus casas.

