Germán Larrea y Carlos Slim, en la lista de espiados por Pegasus durante gobierno de EPN

Empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa, además de periodistas como Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón, Carlos Loret de Mola y Jenaro Villamil, fueron espiados con el software Pegasus durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con un testigo protegido identificado como Zeus.

Su testimonio lo aportó durante el inicio del juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, quien es acusado de operar el programa espía para KBH Applied Technologies Group, una red de empresas fantasmas que comercializó en el país este software.

De acuerdo con Zeus, Peña Nieto, a quien identificaban como “El Patrón”, daba órdenes directas al dueño de la empresa KBH, Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, sobre a quiénes debía espiar. Afirmó que eran más de mil 500 personas, cuyos nombres, números de teléfonos, llamadas entrantes y salientes, fotos, ubicaciones y grabaciones estaban registradas en un Excel.

Según el testigo, no solo recibía órdenes de Peña Nieto, sino también del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Eugenio Ímaz Gispert, ex director del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes le exigían intervenir a los objetivos, sin que hubiera una orden emitida por algún juez, como se hace legalmente.

La primera audiencia del juicio oral iniciará este viernes en el Reclusorio Sur y se prevé que la Fiscalía General de la República (FGR) compruebe la acusación contra Juan Carlos “GR” por el delito de intervención de comunicaciones privadas. Sobre todo, porque las ventas de este programa espía están comprobadas con facturas de las transacciones.

Juan Carlos era intermediario en la venta del software en México y principal operador. Se desempeñó como director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VMW, una de las firmas que comercializó el software espía israelí a la Secretaría de la Defensa Nacional, la entonces Procuraduría General de la República y el extinto Cisen.

Según Zeus, Juan Carlos recibía órdenes del dueño de la empresa KBH.