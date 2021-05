Gobierno investigará supuesta corrupción en programa Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se investigarán las denuncias ciudadanas del programa Sembrando Vida.

Al exponerle sobre una supuesta corrupción en el programa de sembrando vida, el mandatario dijo que se investigará y sugirió presentar una denuncia ante la Fiscalía.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que de comprobarse que las denuncias no proceden de los beneficiarios del programa y se trata de un acto de corrupción se procederá a una denuncia y pidió que sea entregada la información.

Aseguró que no hay relación de complicidad con nadie, que no hay privilegios y no hay impunidad para nadie en el Gobierno, “ni para mis familiares, ni para mis hijos, para nadie, el que comete un delito tiene que ser castigado sea quien sea”.

El mandatario dijo que aunque recorre los pueblos y supervisa el programa de Sembrando Vida, “el programa de reforestación más importante del mundo”, no conocía el caso de corrupción en el que personas o familias crean empresas fantasmas para obligar a los campesinos a comprar herramientas a costos altísimos.