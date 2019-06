Guardia Nacional se desplegará en la frontera sur: Marcelo Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard confirmó a su salida del Departamento de Estado, en Washington, D. C, que aún no se llega a acuerdos en las negociaciones, que continuarán mañana viernes y que sí se desplegarán 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur del país.

“Informamos al gobierno de Estados Unidos que se formó en México la Guardia Nacional de manera constitucional y legal. Va a cubrir a todo el país, pero tiene también la encomienda de cubrir las regiones, las coordinaciones de la frontera sur. Les hemos explicado que son 6 mil hombres y que van a estar ahí desplegados. Eso es correcto”.

Acerca de las negociaciones, comentó: “Todavía no tenemos un acuerdo. Vamos avanzando a fin de llegar a un acuerdo como queremos. Mañana vamos a trabajar en las últimas sesiones a fin de llegar a un acuerdo”.

Se sigue explorando opciones para atender el número creciente de migrantes indocumentados que atraviesan por México. La postura de EE.UU. está enfocada en las medidas de control migratorio, la nuestra en el desarrollo. No hemos llegado aún al acuerdo pero continuamos negociando. — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) June 6, 2019

Subrayó: “Hemos trabajado en la tarde. No, todavía no tenemos un acuerdo. He visto versiones en algunos medios que ya tenemos un acuerdo, pero no hay tal todavía. La administración (EU) ha presentado sus puntos de vista. Nosotros los nuestros. Y bueno, así son las negociaciones. Tendremos otra sesión mañana y seguimos adelante”.

Ya en el anochecer en la capital estadounidense, el secretario de Relaciones Exteriores, manifestó que las negociaciones de este viernes, “ vamos a trabajar, quizás sean las últimas sesiones para llegar a un acuerdo”.

