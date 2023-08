IMSS-Bienestar basificó a casi 5 mil trabajadores de salud

Ya se les otorgó la base a los primeros 4 mil 950 trabajadores de la salud pública, Secretaría de Salud, del ISSSTE, del DIF, que fueron transferidos al hoy organismo público descentralizado IMSS-Bienestar, anunció el líder nacional de la FSTSE, Joel Ayala Almeida.

Adelantó que de acuerdo a lo que manifestó la autoridad hacendaria, este año se llegará a los primeros 30 mil trabajadores que laboran en instituciones de salud pública. Se homologan todos los renglones tanto el tabulador de sueldos y seguridad social en el ISSSTE, de acuerdo al Apartado B del Artículo 123 Constitucional.

“Con esto se viene a cubrir un faltante histórico. Es una respuesta del Ejecutivo federal a la demanda tan exigida por años de los trabajadores que pasan de la inestabilidad laboral a ser trabajadores de base con todo lo que concierne a la legalidad”, afirmó en entrevista.

El líder nacional de Central FSTSE precisó que están registrados 111 mil trabajadores que laboran irregularmente, fuera de la ley desde hace más de una década como honorarios, de contrato, de suplencias y otras denominaciones administrativas que inventaron hace tiempo, hasta de Lista de Raya.

Al término de la inauguración del Primer Congreso Internacional de Psiquiatría, en el Teatro de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), el líder Ayala Almeida, dijo que estos 4 mil 950 trabajadores ya cuentan con la base laboral en 6 estados de la República.

Y adelantó que este mismo año habrá de cubrirse en otros 6 Estados más que firmaron el Convenio de Transferencia hacia este organismo público descentralizado IMSS-Bienestar.

Manifestó que para este ejército de trabajadores que durante tanto tiempo laboraron irregularmente, fue un largo esperar. “Hemos cuidado no lanzar una bandera que no tenga soporte económico. Por eso, la base laboral de estos trabajadores será gradualmente”.

“Y esta gradualidad, por experiencia misma, consideramos que será de 2 a 3 años. Y en este año, tendremos un número que puede alcanzar, según nos lo manifestó la autoridad hacendaria, llegaremos a los primeros 30 mil trabajadores”.

Y acerca de sí la totalidad de los 111 mil trabajadores de la salud pública tendrán su base laboral en los próximos dos o tres años, Ayala Almeida, precisó:

“La FSTSE consciente que sin el potencial económico de las finanzas públicas sería un llamado muy popular y no estamos en esa tesitura. Platicamos con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e hicimos este planteamiento”.

“Tenemos experiencias de años anteriores y han sido acciones graduales; pero el inicio es muy plausible. Es un reconocimiento al gobierno federal. Y con ello, se cumple fielmente de parte de los Sindicatos que integran la FSTSE de que sea en base a la antigüedad de los trabajadores. Es de justicia”.

Respecto al abasto de medicamentos, que en el caso de los Psiquiátricos tienen cubierto el 70 por ciento pero les falta el 30 por ciento para atender a la población con problemas mentales, Ayala Almeida, dijo:

“Andamos con mayores diferencias. No son quejas son reclamos justos. Un médico si no tiene el quirófano con lo necesario, con todos los insumos que conlleve, no puede hacer cirugía. En eso estamos metidos”.

“Y no son recomendaciones sino exigencias de la población abierta, la que requiere atención de salud, sobre todo ahora en la nueva institución IMSS-Bienestar que brindará atención a población abierta”.

“Y queremos que cuenten con lo necesario, como lo especifica la Ley”, afirmó Ayala Almeida.