Joven indígena se gradúa; imagen de padres conmueve redes sociales

Este fin de semana se llevó a cabo la graduación de 523 alumnos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD) en una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones Bicentenario (CCB), sin embargo esta no fue una entrega de cartas más pues a través de redes sociales circuló la imagen de unos orgullosos padres que con vestimenta típica indígena acompañaban a su hija que se encontraba dentro de las graduadas.

De acuerdo con la página de Facebook “ITD Social” que es administrada por los mismos estudiantes, esta alumna fue identificada como Yajaira Soto Salvador, de quien no se conocen más datos al respecto.

Foto: Especial

Sin embargo la imagen conmovió no solo conmovió a los presentes en ese momento, si no a quienes posteriormente lo vieron a través de esta red social acompañada del siguiente mensaje “La mejor foto que verás el día de hoy". Padres orgullosos acompañaron a su hija a la ceremonia de graduación del ITD, con flores y una leyenda "lo lograste hija", sin duda no importa de dónde vengas y lo duro que será lograrlo la familia siempre estará ahí apoyándote y celebrando tus logros”

Foto: Especial

Es una prueba más de que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr, incluso concluir una carrera profesional. Muchas felicidades para estos orgullosos padres.