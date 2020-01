Joven tzotzil vence rechazo en la Universidad de Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ. Fabián de Jesús Sántiz Arias es un indígena tzotzil de 18 años de edad, que tiene como una gran aspiración el ser médico, y con ello estar en condiciones de ayudar a su familia y a su comunidad Miguel Utrilla Los Chorros, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

Pero entrar a la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) no fue fácil, ya que Fabián de Jesús fue rechazado por una norma no muy clara en esa institución, a pesar de que presentó sus documentos, aprobó examen de admisión y cursó el preuniversitario donde alcanzó la posición 21 de un total de 320 estudiantes, por lo que no debía tener complicaciones para ser inscrito en la carrera que debió iniciar el lunes 20 de enero, pero tras intensa lucha y el respaldo y la solidaridad de muchos, volvió a las aulas.

Cuenta que hizo valer todos sus derechos apoyado de abogados, sus familiares, amigos, desconocidos, pero al final el triunfo es de todos; ha logrado tener acceso al derecho a la educación superior, y tras ser víctima de discriminación que lo llevó a realizar una manifestación en la entrada principal del edificio que alberga a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), dice estar listo para iniciar un largo camino en su carrera.

Hace un llamado a las instituciones de educación superior a transparentar sus procesos de admisión y a la juventud la exhorta a hacer valer sus derechos, “No más discriminación o exclusión por parte de esa institución superior y sus directivos, no a la discriminación por condiciones de marginación y pobreza, como lo que resalta en el municipio de San Pedro Chenalhó y sus alrededores”.

El aspirante a médico cirujano fue un destacado alumno en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, donde alcanzó 10 como promedio general, por ello, insiste que, su lucha ha valido la pena, e insiste que todos los jóvenes en todas las instituciones hagan valer sus derechos.

No le tocó ser testigo de los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997, cuando perdieron la vida 45 indígenas, pero afirma que le duele con una gran intensidad en el corazón y por ello está deseoso de prepararse para poder ayudar a su pueblo a superar las condiciones de marginación y pobreza.

Narró que viene de familia pobre, indígena, con grandes carencias, pero ello es a la vez, su gran potencial, un gran impulso, no tiene otro pensamiento que no sea prepararse y como en su comunidad y sus alrededores de lo que se carece es de la atención a la salud, lo ha llevado a tomar la decisión de estudiar medicina.

Él tiene grandes aspiraciones y cuenta que sus esperanzas están en la UNICH, que nació en diciembre de 2004 e inició sus operaciones académicas en 2005 en San Cristóbal de Las Casas, pero le recuerda que su proceso de admisión debe ser transparente.

Fabián de Jesús ve que en los alrededores de su comunidad lo que prevalece es la falta de unidades médicas y de personal médico y cuando es testigos de la exclusión, de la marginación y pobreza, se siente con el mayor compromiso de prepararse para ayudar a sus hermanos.