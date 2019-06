La 4T es una industria para columnistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno se convirtió en una industria para los columnistas que lo cuestionan, pese a ello, reiteró que no habrá libertad de expresión para nadie.

“Son como cien columnistas y de esos, 95 están un día sí y el otro también cuestionando al gobierno”, aseguró el mandatario.

🔴 #EnVivo Nos convertimos en una industria que obtenían sus ingresos por cuestionamiento “y dije que íbamos a cobrar un impuesto””.



Cobraban 200, 300 y 500 mil pesos. Ellos - los columnistas- se rayan ganan más que los reporteros



Durante la conferencia matutina, el mandatario aseguró que “nos convertimos en una industria para muchos que obtenían sus ingresos por cuestionamiento”.

“Por eso hablo de las benditas redes sociales, con ellas hay información de otro tipo, pero nosotros tenemos que garantizar siempre la libertad de expresión”.

Dijo que el gobierno no se mete en la vida interna de los medios y no se perjudicará a ninguno. La libertad se respetará siempre. Hay dueños de medios que no censuran y también periodistas que no reciben consigna.