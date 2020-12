La gestión de la pandemia en México

La pandemia de Covid-19 en México, a nueve meses de su inicio, se encuentra fuera de control. Hay que decirlo con claridad, desde el primer caso oficial confirmado a finales de febrero, nunca se ha controlado la propagación de la enfermedad. Apenas el 27 de noviembre se registró un récord de nuevos casos en un día (12,081). México no experimenta un rebrote como el que se observa en algunos países europeos (Alemania, España, Italia, entre otros). México lo que vive es una aceleración importante de la primera ola.

Se han registrado 104,873 fallecimientos oficiales[1], cifra que se incrementa a por lo menos 250 mil mujeres y hombres si consideramos los estudios que documentan el exceso de muerte en el país con respecto a los años anteriores. Es la mayor tragedia sanitaria en cien años. No se debe normalizar lo que esta sucediendo: no son cifras, son familias en duelo, huérfanos, viudas, vidas truncadas. A esto le añadimos que en México ha fallecido el mayor número de personal médico y de enfermería en el mundo: 1,884 personas[2]. No hemos cuidado a aquellos que nos cuidan. Todos los pronósticos de la autoridad sanitaria han fallado. Y aún peor, con el inicio de la temporada invernal, los riesgos de una sindemia –dos epidemias simultáneas: Covid e influenza– son reales.

De acuerdo con las proyecciones del IHME[3], si todo sigue igual que hasta hoy, al último día de febrero del próximo año habría oficialmente 143 mil fallecimientos.[4] Sin embargo, con los aprendizajes de las mejores prácticas internacionales y los avances médico-científicos es pertinente pensar que aún se puede corregir el rumbo.

Lo que hagamos o dejemos de hacer, tanto a nivel gobierno como individual, puede salvar vidas. Por ejemplo, si todos utilizamos el cubrebocas el número de fallecimientos por Covid-19 se reduce a 135 mil a finales de febrero 2021.[5] Vale la pena seguir insistiendo en esta medida.

A continuación, menciono algunas acciones para enfrentar la pandemia, mismas que se describen en el libro La gestión de la pandemia en México, que seis ex secretarios de Salud del país presentamos desde el 9 de septiembre.

1.- Tomar conciencia: la pandemia será larga. El falso triunfalismo, la reiteración de que lo peor ya pasó, ya se domó o aplanó la curva, genera una relajación de las medidas. Aun con vacuna, las medidas de higiene, el distanciamiento físico y el uso del cubrebocas nos acompañarán un par de años más.

2.- Pruebas masivas, búsqueda intencionada y base de datos nacional. En nuestro país la autoridad ha reiterado que hacer pruebas no sirve. Por ello se han realizado poquísimas, contraviniendo lo recomendado por la OMS. Las pruebas son la base para la toma de decisiones. Si tras las pruebas, además, se realiza una búsqueda intencionada de contactos de los casos positivos, es posible hacer una epidemiología de precisión y realizar confinamientos puntuales para evitar un cierre total.

3.- Encuesta serológica. Con una encuesta de representatividad nacional de anticuerpos podríamos saber con mayor precisión el porcentaje de la población nacional que ha estado en contacto con el virus, su expresión y distribución geográfica. Con ello nos acercaríamos a mejores estrategias regionales y sabríamos que tan lejos estamos de la inmunidad de manada.

4.- Mandatar el uso del cubrebocas en lugares públicos cerrados. Las autoridades se han negado reiteradamente a hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Es erróneo pensar que la decisión representa un derecho individual y no una necesidad del colectivo: no usarlo nos pone en riesgo a todos.

5.- Modificar la línea de comunicación “Si te sientes mal, quédate en casa”. Aparecidos los primeros síntomas es necesario enfatizar el seguimiento, sobre todo de temperatura y oxigenación, para poder acudir al hospital con la mayor oportunidad.

6.- Política de sustitución de ingreso para quedarse en casa. Quedarse en casa sin un mecanismo gubernamental que sustituya el ingreso del hogar resulta imposible. Hoy es muy probable que se recurra a nuevos confinamientos parciales y, para que funcionen, tendrían que estar acompañados de un apoyo económico para las y los trabajadores.

7.- Preparar la vacunación de Sars-Cov2. Contar con una vacuna no es sinónimo de lograr la vacunación. Si bien hay avances en los convenios de pre-compra, se requiere en paralelo iniciar los trabajos de preparación presupuestal, logística y de comunicación para que puedan aplicarse con agilidad y seguridad.

Mientras esperamos a que el gobierno corrija la estrategia, toca a cada uno de las y los ciudadanos cuidarnos. Hoy sabemos y estamos informados de lo que debe hacerse. Pasar de la información a la acción es tarea de todos.





[1] Datos oficiales al 27 de noviembre de 2020

[2] Datos oficiales al 4 de noviembre de 2020

[3] Institute for Health Metrics and Evaluation

[4] Proyección estimada de fallecimientos al 28 de febrero, IHME, consultado el 28 de noviembre de 2020

[5] Proyección estimada de fallecimientos al 28 de febrero con el uso universal de mascarillas, IHME, consultado el 28 de noviembre de 2020