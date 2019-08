La vacuna es cara y no alcanza para todos: IMSS

Tuxtla Gutiérrez. La carencia de vacunas no se ha resuelto, recién nacidos están desprotegidos, precisamente, por la falta de este insumo.

Derechohabientes y no derechohabientes del IMSS, ISSSTE, ISSTECH y de la secretaría de Salud están a la espera. Llegan de madrugada, hacen grandes filas, se enlistan y son atendidos solamente siete en el caso del IMSS, la explicación es que la vacuna es cara y no alcanza para todos.

Las grandes filas esperan la Bacillus de Calmette y Guérin, más conocida por su sigla BCG, es la vacuna contra la tuberculosis, y ante ello otra vez la explicación del personal: “tengamos paciencia, no se los estamos negando, pero no alcanzan para todos, hay que esperar, no sé cuánto tiempo, uno, dos o tres meses o más, no sabemos”, responden las enfermeras, mientras delegan responsabilidades a las jefas de enfermeras de la clínica 23 del IMSS.