La verdad no se declara, se prueba, responde GIEI a AMLO sobre caso Ayotzinapa

Angela Buitrago y Carlos Martín Beristaín, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), respondieron a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que sus acusaciones en contra del Ejército por ocultar información del caso Ayotzinapa “son conjeturas” y que administran el dolor de la gente.

A través de un comunicado, los integrantes del GIEI señalaron que regresaron a México en 2020 por invitación del propio Andrés Manuel López Obrador para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los normalistas y que su trabajo, recabado en seis informes, “no muestra opiniones, sino hechos probados y cuenta con todas las fuentes”.

Los investigadores añadieron que su trabajo demostró que la llamada Verdad histórica —presentada por el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam— no era cierta y que gracias a él pudieron encontrar los restos de dos de los 43 jóvenes.

López Obrador dijo en su conferencia mañanera que el GIEI nunca le presentó pruebas de sus dichos y que los señalamientos de que el Ejército ocultaba información son puras conjeturas.

“Yo hablaba con ellos (el GIEI) y nunca me entregaron nada que probara sus dichos… Y ya basta de estar administrando el dolor de la gente, porque no se debe utilizar el dolor del pueblo, no se puede estar engañando, hay que actuar con la verdad, hay que decir la verdad”, dijo el Presidente en su conferencia mañanera.

“Las respuestas dadas por Sedena de que el CRFI de Iguala no existía, que dependía del CISEN, que no realizaban interceptaciones telefónicas cuando los documentos muestran parcialmente los textos de las mismas, que desconocen quienes las realizaron, y otras respuestas que se nos dieron, simplemente no responden a la verdad. Las pruebas están a disposición de las autoridades, que además las conocieron de antemano y están publicadas en el informe Ayotzinapa VI”, señala el comunicado del GIEI.

El documento agrega que todos los avances en la investigación del GIEI fueron compartidos con la la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA) y con la Comisión de Verdad y Justicia para el caso (Covaj), sin embargo el Presidente insistió en que no aportaron pruebas.

“Si ellos tienen pruebas, que las presenten, que las den a conocer porque todo lo que tiene la Secretaría de la Defensa se ha entregado. No se ha encontrado más, todo son puras conjeturas. Jamás vamos a ocultar los hechos, no vamos a permitir la impunidad”, añadió López Obrador.

Los investigadores concluyen que Ayotzinapa es una herida, no sólo para los familiares sino para el país.

“Nuestros informes no muestran opiniones, sino hechos probados y cuentan con todas las fuentes en las que nos basamos. Invitamos a autoridades, medios de comunicación, académicos a analizarlos y responder a los hallazgos no con opiniones o descalificaciones, sino con el rigor que requiere la verdad. La verdad no se declara, se prueba, y todas las afirmaciones que incluyen nuestros informes tienen sustento probatorio“, concluyó el comunicado.