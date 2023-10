AMLO asegura que el único compromiso pendiente de su gobierno es el caso Ayotzinapa

Al sostener que hay medios de comunicación que apuestan en que no va a cumplir su compromiso de localizar a los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en 2014, Andrés Manuel López sostuvo que ya cumplió con todos los compromisos que hizo al inicio de su Gobierno e incluso dijo que ya cumplió con más obligaciones de las prometidas.

"Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese (el de Ayotzinapa) . Pero además estoy haciendo muchísimas cosas más a las que no me comprometí y me siento muy orgulloso sólo de dos cosas, me puedo ir tranquilo mañana, una que contribuí a que cambia la mentalidad de nuestro pueblo con la revolución de las conciencias, porque ahora nuestro pueblo está más consciente que nunca. El pueblo de México es uno de los pueblos más conscientes del mundo, con menos analfabetismo político lo que sucede en otros países del mundo. En eso me siento muy orgulloso, junto con millones de Mexicanos que hemos llevado a cabo esta transformación”, dijo el mandatario.

El presidente añadió que está muy a gusto con el desarrollo de la conciencia de millones de mexicanos y, lo segundo de lo que se siente satisfecho es que está muy contento, porque a pesar de la pandemia, se redujo la pobreza en Mexico en lo que va de su Gobierno y se redujo la desigualdad.

“Esto no lo habían logrado los gobiernos anteriores, entonces ya me puedo ir tranquilo, porque López-Dóriga dice ayer o antier ‘a partir de las 12 de la noche nada más les queda un año’, jajajaja les falta un año, que vaya tachando días del almanaque, ¿pero y el legado y las ideas? ¡Eso no desaparece!”, expresó el presidente.

Durante la conferencia de prensa se le dijo que si se quedaría a gobernar más tiempo y negó categóricamente esa posibilidad.

"No, porque soy maderista. Sufragio efectivo no reelección, además hay relevo generacional. Hay muy buenos dirigentes, hombres y mujeres, yo me hago a un lado, me jubilo, desaparezco terminando mi mandato y no vuelvo a participar en política ni doy consejo a políticos ni quiero ser líder moral ni jefe Máximo ni Caudillo ni mucho menos cacique, soy Andrés Manuel y voy a estar dedicado a leer y a escribir y, no para publicar pronto, voy a hacer una investigación que me va a llevar 3 años, para que yo publique al 4º, al 5º año y no vuelvo a participar en ninguna reunión pública ni en México ni en el extranjero, ya cierro mi ciclo por completo”, manifestó.

Previamente, el presidente evitó pronunciarse de la relación que tuvo presuntamente el hoy aspirante a la jefatura de Gobierno morenista, Omar García Harfuch con el ex titular de la Secretaría de Seguridad Federal, Genaro García Luna, quien está vinculado a proceso en una corte estadounidense por narcotráfico, al participar en la fabricación de la llamada “Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa.

Cuestionó además que si era tan malo García Harfuch por qué no se le denunciaba.

“¿Por qué si esta persona está involucrada en lo que le acusan, por qué no han presentado denuncias y se juzga? Nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad para nadie porque no somos iguales a nuestros adversarios, que no son nuestro enemigos, son nuestros adversarios”, puntualizó.

Al mismo tiempo, dijo que “la gente sabe muy bien quién es quién” y llamó a respetar la decisión del pueblo.

Para concluir, reiteró que los problemas de México no se pueden resolver del todo en 6 años y, subrayó, pese a las advertencias que le ha hecho la autoridad electoral para que no hable de política, que “el proceso de transformación ya empezó y hay que darle continuidad. Eso sí sería un error garrafal, pero en la democracia el pueblo manda, desde mi punto de vista sería lamentable un retroceso y que regresaran los mismos”, indicó.









