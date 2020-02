La escritora mexicana, Fernanda Melchor, es finalista del premio Booker 2020

La escritora mexicana Fernanda Melchor, a lado de las argentinas Gabriela Cabezón Cámara y Samanta Schweblin, se convirtieron en tres de los 13 finalistas del International Booker Prize 2020, informó el jueves la página web del premio literario.

Las autoras integran la llamada lista larga (long list) junto a reconocidos escritores como el español Enrique Vila-Matas y el francés Michel Houllebecq para el premio cuyo ganador se dará a conocer el 19 de mayo.

Cultura Simone de Beauvoir: 6 frases para recordar su natalicio 112

"Temporada de huracanes" ("Hurricane Season"), de Melchor, explora las sinrazones que subyacen a los actos más desesperados de barbarie pasional en una novela cruda y desgarradora en la que los lectores quedan envueltos en una atmósfera de fatalidad, según la editorial Penguin Random House.

Estamos listas para despegar", publicó Schweblin en su cuenta de Instagram haciendo referencia a la elección de las tres autoras latinoamericanas.

En tanto, Cabezón Cámara fue seleccionada por su libro "Las aventuras de la China Iron" ("The Adventures of China Iron"), una refundación de la obra clásica argentina "Martín Fierro", escrita desde una perspectiva feminista y LGBT.

Esta es la tercera vez que Schweblin es finalista del Booker y, en esta oportunidad, llega con su libro "Kentukis" ("Little Eyes"), que fue seleccionado por el diario The New York Times en su versión en español como uno de los mejores 10 títulos de ficción de 2018.

¡Felicitaciones @Cabezoncamara, @sschweblin y @fffmelchor! Finalistas del premio International Booker Prize 2020: https://t.co/xVi3GmlhrK pic.twitter.com/x1ZB8zyWxD — Me Gusta Leer Argentina (@megustaleerarg) February 27, 2020

Cada año un panel de jueces entrega el premio al mejor libro traducido al inglés, donde el ganador recibe 50 mil libras (64 mil 376 dólares). La lista corta (short list) del Booker se dará a conocer el 2 de abril en un evento en Londres, antes de dar a conocer al ganador.

La escritora canadiense Margaret Atwood y la británica Bernardine Evaristo ganaron de forma conjunta el Booker Prize en 2019 por sus obras "The Testaments" y "Girl, Woman, Other", respectivamente.