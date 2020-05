Siete familiares de Luisa María Alcalde trabajan en la 4T

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabajan siete integrantes de la familia Alcalde Luján, parientes políticos que son servidores públicos con cargos de primer nivel en las secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobernación, Relaciones Exteriores, Función Pública, Hacienda y el DIF, con salarios promedio mensuales de 78 mil 468 pesos.

Luis María Alcalde Luján defendió el hecho de que sus parientes trabajen en la función pública y señaló que si tienen capacidad para desempeñar sus cargos pueden forjarse un futuro donde sea.

Finanzas Investigan a Luisa María Alcalde y su papá por conflicto de interés en la STPS

“No tengo ningún familiar ni en Gobernación ni en Cancillería. Cada uno es responsable de su propia historia, de su propio camino, de su propia educación. Yo creo que lo que no se vale es que haya tráfico de influencias, lo que no se vale es que haya ilegalidades, pero me parece que cada una y uno de la enorme familia que tengo pues puede a través de sus esfuerzos llegar a buscarse un futuro en este país”, dijo Alcalde Luján al ser cuestionada por El Sol de México.

Reconoció que Karina Luján y Tania Tiscareño son sus primas, pero aclaró que ellas han trabajado desde hace varios años en el servicio público y sus posiciones no tienen que ver con la llegada de la Cuarta Transformación.

“Lo que no se vale es que cuando alguien no tiene méritos y por favores y por tráfico de influencias empiezan a hacerlo, como se construía antes, eso no sucede en este caso. Cada una de ellas no tiene ninguna limitación de trabajar en los diferentes niveles si es a través de su honestidad y desempeño diario”, argumentó.

Los Alcalde Luján tienen como cabeza a Bertha Luján, quien fue contralora de la Ciudad de México en tiempos en el que el ahora Presidente fue jefe de gobierno, y hoy es candidata a la presidencia de Morena, así como al destacado abogado sindicalista, Arturo Alcalde Justiniani.

Luisa María Alcalde y su madre Bertha Luján, celebrando el día de las madres que se vivió en cuarentena este año.

“Me dirijo a ustedes, con la instrucción clara y precisa de no permitir, bajo ninguna circunstancia el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen”, trazó como precepto moral el presidente López Obrador el pasado 13 de junio de 2019.

La Ley Federal de Austeridad Republicana, del pasado 19 de noviembre, define en el artículo cuarto fracción IV al nepotismo como: ”La designación, otorgamiento de nombramiento o contratación que realice un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato para que preste sus servicios en la misma institución, dependencia o ente público en que éste labore”.

En abril de 2019 Bertha Alcalde Luján fue removida en su cargo en la secretaría Ejecutiva Adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre acusaciones de nepotismo por ser hermana de Luis María Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde el 1 de diciembre de 2018.

Como titular de la STPS Luisa María tiene un salario bruto de 159 mil 536 pesos mensuales a l que se deben sumar prestaciones de fin de año y estímulos.

Fernando Tiscareño, excandidato a la alcaldía de Chihuahua, acompañado de su tía Bertha Luján, aspirante a dirigente nacional de Morena

En mayo Bertha María es designada titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Gobernación desde el 1 de mayo de 2019 y percibe un salario mensual bruto de 92 mil 962pesos, según su declaración patrimonial.

En la Secretaría de la Función Pública, como directora de la Unidad de Asuntos Jurídicos, se encuentra Karina Luján Luján, prima de Luisa María y Bertha Alcalde Luján, quien recibe un salario bruto 72 mil 171 pesos mensuales.

Otra de las integrantes del clan de la familia Luján es Tania Tiscareño Luján, hermana de ex candidato a la alcaldía de Chihuahua Fernando Tiscareño. Ella se desempeña como Jefa del Departamento de Competencias Laborales en el Sistema Nacional DIF con un sueldo mensual bruto de 25 mil 820 pesos, el sueldo más bajo dentro de la familia.

Su esposo Óscar Daniel Sandoval Salas, ingresó a la Secretaría del Trabajo el 1 de abril de 2019 como director de Evaluación, adscrito a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Con estudios de licenciatura en arquitectura por la Universidad del Valle de México, tiene antecedentes laborales en el Instituto de Verificación Administrativa en la ciudad de México. Como funcionario federal de la STPS recibe un sueldo bruto mensual de 55 mil 711 pesos.

Óscar, acompañado de sus.hermanas Gloria y Daniela Sandoval Salas, titular de Relaciones Laborales y Asuntos Administrativos en el SAE y directora de Cooperación con el Sector Privado en la AMEXCID.

Las hermanas de Óscar: Daniela y Gloria Sandoval Salas ocupan puestos en la Administración Titular de Relaciones Laborales y Asuntos Administrativos en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y como directora de Cooperación con el Sector Privado en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), órgano descentralizado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El salario mensual bruto de ellas de 62 mil 042 pesos y de 81 mil 034 pesos, respectivamente, según reporta el portal de Nómina Transparente de la Función Pública.

Desde su campaña el presidente López Obrador aseguró que el combate a la corrupción y el amiguismo sería una de sus líneas de acción, el 15 de julio de 2018 dio a conocer los 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana, en donde se exhorta a los morenistas, en su punto 26, a que "no podrá contratarse a familiares".

Fernando Tiscareño y Tania Tiscareño Luján, jefa de departamento de competencias laborales del DIF nacional.

La titular del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján defendió el hecho de que sus parientes trabajen en la función pública y señaló que si tienen capacidad para desempeñar sus cargos pueden forjarse un futuro donde sea.