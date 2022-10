Malos olores, fuera de la zona turística

¡Huele a excremento!, aroma que es expedido por la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en medio de la colonia Tierra y Libertad, en Los Cabos, en donde se puede ver a niños jugando entre sus charcos pestilentes, y a las mascotas y aves de corral bebiendo agua de estos.

A muchos de los pobladores de esta colonia no les importaron los malos olores cuando, hace ocho años, buscaban salvar su vida y usaron esta zona como refugio temporal ante el azote del huracán Odile. Y es que los asentamientos están junto a la planta de tratamiento Mesa Colorada.

Candelaria Vargas vecina de la colonia Lomas del Sol 1, comenta que ella tuvo que abandonar su casa y buscar otro lugar en Cabo San Lucas para vivir, ya que era imposible estar con las ventanas abiertas debido al fuerte olor a lodo podrido que el aire se encarga de llevar hasta las viviendas.

Además, ya saben que cada que llueve es seguro que habrá un derrame de aguas pestilentes corriendo por el cauce del arroyo, cruzando la calle Vía Láctea y llevando los fétidos olores más allá; la contaminación se queda pegada en llantas y carrocería de los vehículos que son salpicados, situación que puede generar focos de infección graves.





Cada que llueve en la colonia Lomas del sol, es seguro que se tendrán el derrame de aguas pestilentes corriendo por el cauce del arroyo | Foto: Verónica González

Lomas del Sol se fundó hace 33 años, y la planta de tratamiento tiene seis 6 años funcionando, por ello es que los vecinos piden una solución.

“Cuando empezaron a construir la planta de aguas residuales, hablamos con el presidente en turno y le dijimos que era un foco de Infección precisamente porque está cerca de los hogares, sobre todo para los que viven casi al pie de la planta, pero no tuvimos éxito, por eso hay tantas enfermedades, no culpamos a la actual autoridad porque ellos no estaban en el poder en ese momento, pero si le pedimos al presidente municipal haga algo por nosotros”, detalla Candelaria Vargas.

Los pobladores de la zona alegan que ya que se está queriendo hacer el puente que protegerá el área de caribe bajo invasión, donde se pretende hacer un muro de contención, “allí se puede aprovechar para hacer un cárcamo y las aguas tratadas utilizarlas para el riego de pastos en campos de golf, es una buena solución, y se puede eliminar el que actualmente está provocando que huela tan feo en todas las casas aledañas”.

Pero no son las únicas dos plantas de tratamiento que generan los malos olores que los turistas de este destino de playa no padecen, es algo que sólo sufren los pobladores.

En la colonia El Arenal el olor a excremento impregna los hogares, los vecinos aseguran que, a pesar del calor, tienen que mantener sus casas cerradas y con desodorante ambiental todo el tiempo, para que sea más soportable el aroma. Mientras que en el fraccionamiento Miramar tienen un canal de desagüe por donde corre el agua de lluvia sin embargo, también las aguas negras invaden con su fétido olor los hogares.