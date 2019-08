Ssa descarta urgencia médica por desabasto de medicamento contra el cáncer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que no representa ninguna urgencia médica el desabasto del metotrexato en los hospitales públicos.

Al salir de una reunión de evaluación con el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el medicamento para atender la leucemia puede ser sustituido con otros compuestos y la vida de los pacientes no está en peligro, si dejan de suministrarlo.

“El metorexato como tal, tiene inclusive otros compuestos que se pueda sustituir, pero bueno, es una decisión médica, yo lo he manejado mucho, sé de ello. Y la segunda cosa es que, si no se da una dosis, puede esperarse unos días, ósea no hay ninguna urgencia médicamente”, opinó al salir de Palacio Nacional.

El desabasto del fármaco en el Hospital Pediátrico fue consecuencia de un retraso en la producción de Laboratorios Pisa, quien ya se puso en contacto con la Secretaría de Salud y garantizó que de inmediato entregará el medicamento.

Aunado a ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social desde ayer a las cuatro de la tarde, los apoyo con cantidad suficiente del medicamento.

“Y desde luego, esto es producto de que uno de los laboratorios productores del medicamento con ciertos problemas, había descuidado esto, pero inclusive este laboratorio ya se había puesto en contacto y está en disposición de dar el medicamento”, afirmó Jorge Alcocer.

Sin embargo, reconoció que pueden continuar las manifestaciones por el desabasto de otro tipo de medicinas al interior del sistema de salud.

“No podemos decir de cierta manera, qué es lo que viene hacia adelante, pero están haciendo todos los esfuerzos, hay compuestos, hay medicamentos, que están claramente en existencia, y es nada más parte de la distribución”, aceptó.

Defendió que no es el objetivo propiciar el desabasto y todo lo que se requiere para el año 2020, ya está en camino.

Prometió que no habrá desabasto por vacunas contra el sarampión, ya están cubiertos para futuras contingencias y en el mes de octubre llegará otro paquete.

“Puede haber, pero no estamos propiciando esto. El proceso de distribución y, de hecho, ya empezando, todo lo que requiere para el 2020 va en camino. Ha habido algunos momentos en los que se retrasa. Esperamos y ese es el objetivo de uno, ese es el deseo, esa es la intención a través de esta compra consolidada, que así se resuelva”, concluyó.