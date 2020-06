Médicos cubanos "no están preparados para apagar fuegos" del coronavirus en México

En el estacionamiento del Hospital Tláhuac de la Ciudad de México, dependiente del gobierno de la Ciudad de México, se observa a un grupo de los médicos, enfermeras y biomédicos cubanos. Sus pares mexicanos se quejan de que no reúnen las competencias para atender a pacientes Covid-19 y les tienen que hacer su trabajo porque desconocen la práctica médica, “no están preparados para apagar fuegos”.

Un médico y una enfermera accedieron a contar a El Sol de México el tipo de trabajo que realizan los especialistas cubanos, luego de que 12 organizaciones y asociaciones médicas manifestaron su descontento y calificaron como un “agravio” que ellos hayan llegado a nuestro país bajo un convenio que les permite tener salarios superiores a los de los especialistas mexicanos.

Bajo la reserva de sus nombres, por temor a represalias o perder su trabajo, relataron que de los 58 médicos cubanos que fueron asignados a finales del mes de abril, ahora sólo llegan la mitad a ese lugar, diez de los cuales sí tienen una presencia activa en zonas de terapia intensiva y se han mostrado interesados en aprender la atención de tercer grado.

El resto de los especialistas llegan a las 7:00 horas y se quedan en el estacionamiento del hospital por casi dos horas, algunos otros prefieren ir a las carpas o la casa rodante que se les instaló para que descansen debido a que no tienen una asignación de trabajo en específico.

Algunos son enviados al área de urgencias o a la recepción de pacientes que es la atención de primer nivel en donde han demostrado la excelencia de la medicina cubana.

El grupo de 585 médicos cubanos llegaron a México el 23 de abril, en un principio se dijo que era para brindar asesoría, luego se informó que sí llegaron a ser un apoyo en la atención de áreas críticas de pacientes Covid-19.

Sólo que para una de las enfermeras que ha tenido contacto con médicos o enfermeras cubanos se muestra molesta porque afirma llegaron no para aportar, sino que en la atención a los pacientes en el área crítica de atención a los pacientes graves por la epidemia del virus SARS CoV2 “se ve que no reúnen las competencias ni en la atención hospitalaria ni de terapia intensiva, los trabajadores tenían quejas por no saber atender a los pacientes”.





En la entrevista la enfermera explica que en los primeros días se dio cuenta de que ninguno de ellos sabía “poner una veno crisis y al verlo, dije no voy a permitir que ocurra una crisis con los pacientes y a pesar de la carga no hemos permitido que ocurra, hemos estado atentos. No es por discriminar, pero intentamos orientarles y explicarles 'mira observa cómo se hace para que la siguiente ocasión tu lo hagas', pero si uno trata de decirles algo se enojan y se van".

Tienen poco interés de aprender

Comentó que esa falta de apertura de los médicos cubanos para conocer el protocolo ha hecho que al menos, en el hospital, se sepa que ocho de ellos resultaron contagiados con Covid-19.

En la conversación, la enfermera relató que son los médicos y enfermeras cubanos son los primeros en llegar a solicitar sus kits de seguridad y protección aun cuando ya no están en el área de atención crítica de pacientes con Covid-19.

“Es como una burla del gobierno mexicano para nosotros… Preferiría estar con un médico residente con el cual poder hacer equipo, aunque como enfermeras sabemos que les podemos ir sugiriendo hasta dosis de medicamentos porque ellos están aprendiendo que con un médico cubano y de verdad no es discriminación, sino es por el trato”.

Consultado al respecto, uno de los médicos relató que mientras ellos se enfrentan a la epidemia que tiene al país en emergencia, los especialistas cubanos se les ve por los pasillos del hospital. “Nos vendieron una idea falsa en cuanto a los trabajadores que llegaban, vendieron a venían a atender la emergencia, a asesorar y casi enseñarnos, pero es personal que desconoce la atención médica".

Es personal que no está preparado para apagar fuegos

En su carta las agrupaciones como la de Cirugía General, de Medicina Interna, de Emergencias y Anestesiología, expresaron su “profunda desaprobación y enérgica protesta, ante lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud”.

Señalaron que los médicos no tienen especialidad por lo que sólo se les ha podido colocar en diferentes áreas hospitalarias o sólo en apoyo en consulta “trasgrediendo la funcionalidad en los hospitales asignados”.

El lunes pasado, tras la publicación, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que ante el déficit de 240 mil médicos “no veo porqué ante una condición de emergencia pudiera representar un peligro que 585 profesionistas se integraran a un universo donde hay una carencia de 240 mil profesionales. No considero que pudiera ser una amenaza”.

Ante esa situación la enfermera de Tláhuac dijo: “me he imaginado en la rueda de prensa preguntarle directamente al Presidente qué está pensando, en gastando en tantísimo dinero en personal de Cuba que no nos resuelve nada y, al contrario, nos multiplica el trabajo. Qué está pensando, no sería mejor contratar gente que sepa cómo se trabaja o de alguna manera dar una remuneración a nosotros, no tenemos base, el salario es bajo y ni riesgo por contagio nos están pagando”.