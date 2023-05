México no es responsable de la crisis del fentanilo en EU: Roberta Jacobson

México no es responsable del problema de fentanilo que enfrenta Estados Unidos ni tampoco de solucionarlo pues desde antes de que los cárteles mexicanos comenzaran a producir esta droga, los precursores ingresaban desde otras naciones, asegura Roberta Jacobson, embajadora de la Unión Americana en nuestro país entre 2016 y 2018.

La diplomática, quien conduce el podcast The Mexican Dream, que este viernes estrena su segunda temporada en plataformas como Spotify, platicó con El Sol de México sobre los desafíos que enfrenta la relación entre ambas naciones y el futuro de la cooperación en temas como migración, seguridad y narcotráfico.

¿Cómo se encuentra la relación entre Estados Unidos y México?, se le preguntó a Jacobson, quien ha sido la única mujer que ha representado a la Casa Blanca en dos siglos de relación con México.

-Después de 200 años de relaciones, siempre hay subidas y bajadas. Tenemos cosas en que discrepamos, pero lo que veo es dos países y dos gobiernos que quieren continuar trabajando, lo cual es lo más importante, porque podemos discrepar, pero nos aseguramos de que los canales de comunicación se mantengan abiertos para continuar cooperando y trabajando.

Los problemas que enfrentan las dos naciones son enormes y yo creo que esa es la razón por la que el presidente, Joe Biden, quiere asegurar una relación productiva. Por supuesto que hay discrepancias, pero la relación no está tan mal como dicen los titulares, aunque tampoco es tan buena como debería ser.

En la agenda bilateral se ha abierto un nuevo canal de cooperación contra el fentanilo, ¿es México responsable de la situación que se vive en Estados Unidos?

-Claro que no, México no es responsable del problema del fentanilo y tenemos que admitir que el problema ya existía antes de que México, por ejemplo, produjera esta droga porque los precursores estaban ingresando desde países como Alemania o China, y también no podemos decir que es la responsabilidad de México resolverlo.

Siempre que se habla de drogas y narcotráfico, yo regreso a algo que ha dicho Hillary Clinton y otros y es que se trata de una responsabilidad compartida entre los países que consumen las drogas y aquellos en los que se producen.

No vale la pena señalar a alguien con el dedo para responsabilizarlo por este problema

Lo que hay que reconocer es que nunca podremos vencer este flagelo sin cooperación. Para mí, no vale la pena señalar a alguien con el dedo para responsabilizarlo por este problema, ni Estados Unidos a México, ni México Estados Unidos.

Estados Unidos perdió a más de 100 mil personas el año pasado, la mayoría de ellos por drogas como el fentanilo y México ha perdido más de 30 mil personas por razones de violencia, muchos de ellos vinculados al comercio de drogas, así que estamos perdiendo generaciones por las que tenemos que trabajar juntos. Francamente no me importa el debate para decir quién es el responsable porque nunca es una persona o un gobierno o un país, lamentablemente es una empresa transnacional que explota las debilidades de los países.

¿Declarar como terroristas a los cárteles mexicanos sería una medida efectiva para frenar las drogas?

-Yo entiendo que hay gente que tiene mucha frustración en el tema del fentanilo y el consumo de otras drogas en Estados Unidos, pero nunca he estado de acuerdo con cualquier iniciativa para declarar terroristas a los carteles mexicanos y de otros países como Colombia, por ejemplo, porque considero que resultaría contraproducente porque la reacción de México será tan fuerte que seguramente lo que provocaría sería que se redujera la cooperación para vencer este problema. Las leyes en Estados Unidos ahora permiten casi todas las herramientas que necesitamos contra estos grupos del crimen organizado, sinceramente no creo que declararlos grupos terroristas permita hacer cosas que podemos hacer ahora. Declararlos terroristas puede ofender a los mexicanos y no sirve para nada.

Foto: Archivo Ulises Bravo

¿Es entonces politiquería como ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador?

-Estamos en el 2023 con elecciones presidenciales en los dos países, el próximo año, y hay mucho que está pasando en ambos lados de la frontera que es parte de una campaña electoral.

¿La corrupción en México ha fomentado el tráfico de drogas hacia EU?

-Bueno no he estudiado el tema en los últimos años, pero considero que todavía es un problema. La cosa más importante para reducir el problema de la corrupción es crear instituciones fuertes, independientes, que puedan resistir cualquier tentación. Y el esfuerzo de reducir las instituciones que tienen contrapeso de poder, en una democracia, es algo que se debe pensar de manera muy seria antes de tomar medidas que debiliten esas instituciones.

Otra cosa muy importante es llevar a la gente corrupta a prisión y eso no lo veo mucho en México. Así que no sé si la corrupción ha mejorado o ha empeorado en México pero es todavía un problema grave.

La extradición de líderes del narcotráfico a Estados Unidos como Joaquín El Chapo Guzmán, ¿es una estrategia efectiva contra este flagelo?

-Siempre es bueno cuando cualquiera de los dos gobiernos capturan a alguien que juega un rol central en el narcotráfico, pero se necesita más para cambiar realmente la situación de seguridad porque esos cárteles son empresas transnacionales y detienen a un líder pero surgen dos más y éstos luchas por el liderazgo. El problema debe atacarse desde el consumo, la producción, el tráfico, etcétera, y francamente ninguna de las dos naciones ha atacado de manera coherente toda la cadena de suministro.

En el tema migratorio, embajadora, está por concluir la aplicación del Título 42, ¿Qué esperamos?

-La migración siempre es un tema muy complicado. La administración Biden está tratando de que haya más y más maneras para que logren el asilo en Estados Unidos. Lo más difícil es lograr que los migrantes entiendan que las fronteras no se están abriendo.

Así que es algo muy complicado para los dos países, pero se está tratando de implementar medidas humanitarias.

Lo que es cierto es que más gente está intentando cruzar antes del 11 de mayo cuando expire el Título 42.