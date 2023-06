Morena gobierna las entidades más alejadas del Estado de Derecho

El movimiento de la Cuarta Transformación gobierna cuatro de los cinco estados peor evaluados en el Índice de Estado de Derecho 2022-2023 elaborado por el World Justice Project (WJP), que presenta hoy su quinta edición del estudio dedicado a México. Quintana Roo, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México (que gobierna todavía el PRI) y Morelos, son las entidades más alejadas del Estado de Derecho.

En cambio, cuatro de los cinco estados mejor evaluados son gobernados por partidos de oposición: Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán y Sinaloa (el único gobernado por Morena). Sin embargo, la calificación general es baja, pues de un puntaje máximo de 1, que equivale a un pleno Estado de Derecho, Querétaro—la entidad mejor calificada del país— obtuvo 0.49, mientras que Quintana Roo, en el fondo de la tabla y cuyo gobierno morenista inició apenas en 2022, tiene 0.36.

Te puede interesar: Morena busca bloquear las controversias y suspensiones contra obras de la 4T

En el ranking mundial 2022 del WJP, México obtuvo una calificación de 0.42, ubicándolo en el lugar 115 de 140 países, mientras que los mejor evaluados, Dinamarca y Noruega, tienen calificaciones de 0.90 y 0.89 respectivamente.

“Hay una brecha enorme para el tema del Estado de Derecho, para llegar aun estado de Derecho fortalecido... Tiene muchos pendientes y no estamos bien”, dijo Eréndira González Portillo, coordinadora en México del WJP.

Uno de los retos, señala, es el tema de la seguridad, pues México en general tiene altas tasas de homicidio doloso, sin embargo, contrasta con la percepción de las personas.

“Pensaríamos que cuando hay más homicidios las personas se sentirían menos seguras y en realidad lo que vemos es que esto no pasa. Parece contraintuitivo, ¿no?, pero es lo que es. No hay una correlación porque una cosa es lo que se mide en papel a través de los registros y por otro lado es la percepción que se puede tener”, dijo la coordinadora del WJP en México.

Puso como ejemplo el caso de Guanajuato, gobernado por el PAN desde 2018, que es el segundo estado mejor evaluado en el estudio de 2022-2023, sin embargo está dentro de los tres peor calificados en el factor de orden y seguridad.

También menciona el caso de Durango, que pese a ser parte del territorio del Cártel de Sinaloa, es la segunda entidad mejor evaluada en orden y seguridad, y la octava más apegada al Estado de Derecho con 0.45 de calificación.

“Las personas, al menos en algunas entidades que pudieran percibirse con una alta presencia del crimen organizado, expresan sentirse seguras”, dijo.

Sobre cómo influyen los gobiernos de uno u otro partido, González Portillo señala que es complicado establecer una relación directa, ya que los estados tienen particularidades.

“En realidad no hay una relación y no hemos encontrado así entre partidos políticos y mejoras en Estado de Derecho. Tenemos tanto entidades que son encabezadas por el Partido Acción Nacional, pero también rescatamos entidades con Morena”, señaló.

Mencionó casos como Sinaloa y Sonora, gobernados por Morena desde 2021 y en los lugares cinco y 20 respectivamente, los cuales han logrado avances.

“Si bien no están a la cabeza, se ha visto una mejoría sostenida, a lo mejor no pasaron del cero al uno de un día para otro, pero han ido avanzando de forma sostenida desde 2018”, dijo.

Añadió que los cambios de gobiernos en los estados difícilmente producen grandes rupturas en los factores que se miden en el índice, más bien generan variaciones moderadas, por lo que es complicado medir a los gobiernos desde una perspectiva partidista.

Política Adán Augusto no se siente aludido por INE sobre actos anticipados de precampaña

EDOMEX Y COAHUILA

Las entidades que eligieron gobernadores el domingo pasado, ambas priistas, obtuvieron calificaciones muy dispares en el Índice de Estado de Derecho 2022, mientras que Coahuila ocupa el sitio siete con 0.45 de calificación, el Estado de México está en el lugar 29 con un puntaje de 0.36 y por segundo año consecutivo dentro de los cinco peor evaluados.

“En materia de ausencia de corrupción han tenido escaso, nulo crecimiento a lo largo de los años. El Estado de México es diferente a la tendencia nacional en materia de justicia civil, tuvo un retroceso. En el caso de justicia penal se replican estos retos donde no hubo mejorías”, señaló Eréndira González.

Sin embargo, recalcó que el Estado de México tuvo mejoras en gobierno abierto y acceso a la información.

Para el caso de Coahuila, menciona que el Estado de Derecho ha crecido moderadamente desde 2018.

View more

“Hemos visto mejorías en algunos temas de los límites al poder gubernamental, a diferencia de lo visto a nivel nacional. También han tenido mejoras moderadas en ausencia de corrupción”.

Sin embargo, señaló que en el caso de justicia civil ha tenido caídas. “Coahuila rompe la tendencia nacional”.

Como parte de las conclusiones del Índice de Estado de Derecho 2022-2023, el WJP advierte una contracción del espacio cívico, específicamente por la pérdida de efectividad de la sociedad civil y de la prensa para actuar como contrapesos del poder.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En 20 estados del país se retrocedió en estos rubros; los peor evaluados son Ciudad de México, Quintana Roo, Puebla, Veracruz y Chiapas, todos con gobiernos morenistas.

“La causa principal tiene que ver con los asesinatos de periodistas, también tiene mucho que ver con que se le han cerrado espacios a periodistas y ese es un tema a nivel nacional, en todas las entidades”, advirtió.