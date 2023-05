Muere uno de los turistas argentinos atacados con un machete en Chacahua, Oaxaca

El viernes pasado, los turistas argentinos, Macarena Elía González de 29 años, Santiago Lastra de 22 y Benjamín Gamond de 23, fueron atacados con un machete en las playas de Chacahua, Oaxaca, por una persona sin ningún motivo aparente.

Benjamín Gamond recibió tres machetazos en la cabeza y fue trasladado de forma inmediata a un hospital de Puerto Escondido, sin embargo, murió como consecuencia de las heridas.

La tarde de este lunes, el equipo Tala Rugby Club, en donde Benjamín era jugador, dio el pésame a la familia del joven a través de un comunicado.

Comunicado Tala Rugby Club. l Foto: Cortesía Tw @Hechosanderecho

"Con profundo dolor informamos que hace unos minutos ha fallecido nuestro querido "Benja" Gamond, jugador de la clase 2.000 de nuestro club. Abrazamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos", se lee en la publicación de Twitter.

La familia de Benjamín Gamond confirmó la muerte del joven

El hermano de Benjamín confirmó a través de su cuenta de Instagram la muerte del joven y agradeció por el apoyo que le dieron a su familia.

"La familia Gamond informa con inmenso dolor, la triste noticia que Benja no lo logro. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enorme como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó. Pedimos puedan entender el momento y respetar el dolor de la familia. Gracias", dijo Facu Gamond.

La familia Gamond confirmó la muerte de Benjamín. l Foto: cortesía IG @facugamond

De acuerdo con una entrevista realizada por diario "El Clarín" a Marco, uno de los hermanos de Benjamín, dijo que los tres jóvenes tenían dos días de haber llegado a Chacahua cuando ocurrió el ataque.

Los argentinos se encontraban en un restaurante local a la orilla de la playa, cuando un hombre de 21 años identificado Cruz Irving Martínez Flores de 21 años los atacó por la espalda sin mediar palabra.

Santiago tuvo cortes en las manos y una fractura, mientras que Macarena resultó con cortes profundos en la espalda, al tratar de contener la agresión contra Benjamín, ambos se encuentran estables.

Benjamín fue trasladado el domingo por la tarde al Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México para realizarle una cirugía compleja, pero no pudieron salvarle la vida.

Habitantes de Chacahua trataron de ayudar a los argentinos

Tras el incidente, los habitantes del lugar trasladaron en lancha a los turistas agredidos hasta el poblado de El Zapotalito, donde llegaron personas de Protección Civil y los llevaron a centros médicos en Puerto Escondido para recibir atención médica.

Según el gobierno municipal de Villa de Tututepec, a la que pertenece Lagunas de Chacahua, y a la comunidad de Chacahua Isla, el agresor era de Ometepec, Guerrero y llegó al lugar en busca de empleo.

Los jóvenes argentinos habían llegado dos días antes del suceso para tomar unas vacaciones por lo que no conocían a muchas personas en el lugar, un pueblo pequeño donde turistas nacionales e internacionales acuden a disfrutar de la playa.

Con información de EFE