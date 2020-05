Muere cajero de Capufe por Covid-19, confirma SCT

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que un cajero-receptor de las casetas de peaje de Caminos y Puentes Federales (Capufe) murió a causa del Covid-19.

"Lamentamos otra víctima de Covid-19 en nuestro sector. Marco Antonio Baez, cajero-receptor de Capufe. Nuestro sentido pésame a sus familiares, amigos y compañeros", señaló el titular de la SCT a través de redes sociales.

El pasado jueves, Jiménez Espriú dio a conocer que al menos 10 empleados de Capufe dieron positivo al Covid-19, pero aseguró que ninguno de ellos está grave.

"Afortunadamente son pocos (los contagiados), no hay ninguno en estado delicado y estamos siguiendo todos los protocolos, las medidas, y las personas que están trabajando en Capufe, tanto en las oficinas como en casetas, están trabajando con todos los protocolos", señaló Jiménez Espriú a medios tras salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.

Sin embargo, recomendó a la población realizar pagos en casetas con tarjeta de crédito o TAG (Cobro electrónico de peaje) para evitar la propagación del virus.

México alcanzó el viernes los 20 mil 739 casos de coronavirus, mientras que se registró mil 972 fallecidos, más del doble de los reportados a principios de la semana pasada, cuando el país entró en la fase más aguda del contagio.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que la capital y el área circundante, donde se concentran la mayoría de contagios, se preparan para enfrentar el pico de la epidemia a mediados de la próxima semana.

Estimaciones oficiales indican que el número de contagios podría ser mucho mayor a la cifra reportada debido a que muchos de los infectados probablemente no fueron a consulta, no desarrollaron síntomas o no fueron debidamente diagnosticados.