Muere Rodolfo Tuirán, ex subsecretario de Educación Pública

La noche de este domingo falleció Rodolfo Tuirán Gutiérrez, ex subsecretario de Educación Pública durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A través de Twitter, Ana Tuirán, hija del exfuncionario, confirmó la noticia.

"Mi mamá, Paulina Grobet, mi hermana, Rosa Amanda y yo, queremos comunicarles que mi papá, Rodolfo Tuirán, murió ayer por la noche".

Mi mamá, Paulina Grobet, mi hermana, Rosa Amanda y yo, queremos comunicarles que mi papá, Rodolfo Tuirán (@rtuiran), murió ayer por la noche. 1/2 — Ana Tuirán (@anatuiranmusic) September 2, 2019

En días pasados, Rodolfo Tuirán escribió que había sido internado de emergencia para atender el cáncer linfático que padecía.

"No hay duda que ha habido días buenos y malos en este proceso".

El cuerpo del ex subsecretario de la SEP será velado hoy en la funeraria Gayosso Félix Cuevas.

Ha transcurrido 42 días desde que fui internado de emergencia para atender el cáncer linfático que me afecta. No hay duda que ha habido días buenos y malos en este proceso. En ellos tomé conciencia de la finitud de la vida, lo que me obligó cambiar la perspectiva y prioridades — Rodolfo Tuirán (@rtuiran) August 11, 2019

Rodolfo Tuirán es doctor en sociología por la Universidad de Texas en Austin. Es autor o coordinador de 30 libros y alrededor de 200 artículos en libros y revistas especializadas y de difusión temas socio-demográficos. En julio de 2004 se hizo merecedor del Premio Nacional de Demografía.

En el ámbito de la Administración Pública Federal se desempeñó como Secretario General del Consejo Nacional de Población (de 1997 a 2002); Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social (de 2002 a 2005); Subsecretario de Educación Superior de la SEP (2006-2012); y Subsecretario de Educación Media Superior (2012-2018).

En el ámbito académico, se desempeñó como profesor-investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de México (de 1983 a 1994) y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (de 1993 a 1998), así como investigador invitado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (2006).

Me encontré con un viejo amigo en Tijuana, Dr. Rodolfo Cruz, director del Departamento de Estudios de Población de El Colegio de la Frintera, con quien acordé llevar a cabo proyectos conjuntos sobre temas de educación y migración. pic.twitter.com/GQNoeLCltg — Rodolfo Tuirán (@rtuiran) June 24, 2019

Asimismo, fue Coordinador del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales con Especialidad en Estudios de Población (de 1991 a 1993) y Coordinador del Programa de Intercambio Académico entre El Colegio de México y Johns Hopkins University.

En 2011 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creó en su honor la Cátedra Patrimonial en Demografía “Dr. Rodolfo Tuirán”. Asimismo, le ha sido conferido el Doctorado Honoris Causa por siete instituciones de educación superior: en noviembre de 2012, por la Universidad Autónoma de Sinaloa.