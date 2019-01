Guerra contra el narco ya terminó, asegura AMLO

Para este gobierno, la función principal no es la detención de los capos que generan violencia en el país, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al tiempo aseguró que la llamada “guerra contra el narco” ya concluyó.

En el marco de su conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador enfatizó que su gobierno trata de conseguir la paz y reducir los homicidios, esto al ser cuestionado sobre el porqué no se han detenido a capos del narcotráfico y del crimen organizado.

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. La función principal del Gobierno es garantizar la seguridad pública, ya no es la estrategia de los operativos para detener a capos. Lo que buscamos es que haya seguridad, que podamos disminuir el número de homicidios diarios”, expresó.

Acompañado por algunos de los integrantes de su gabinete, el primer mandatario aseveró que se siente muy satisfecho porque según seis registros, solo se reportaron 54 homicidios el martes de los 80 que se contabilizaron, “eso es lo que me importa”.





“Bajar el número de homicidios, bajar el número de robos, el que no haya secuestros, eso es lo fundamental. No lo espectacular. Se perdió mucho tiempo en eso y no se resolvió nada”, reviró.

¿Oficialmente se acabó la “guerra contra el narco”?, preguntó la prensa que da seguimiento a sus actividades.

“No hay guerra, oficialmente ya no hay guerra. Nosotros queremos la paz, vamos a conseguir la paz”, sentenció.